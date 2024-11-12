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醣聯宣布與英國CMO 簽署抗體藥物GNX102-ADC生產協議

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台灣醣聯（4168）12日宣布，與英國專業委託製造廠 Sterling Pharma Solutions簽訂生產協議，將委由Sterling專業之抗體藥物複合體(ADC)部門製造醣聯之抗體藥物GNX102-ADC，為後續的一期人體臨床實驗進行準備。

GNX102-ADC 結合醣聯專有單株抗體GNX102和化學藥物的兩功能部件所組成，不僅可精準攻擊癌細胞並避免傷害正常細胞，更可提高治療藥物在腫瘤細胞中的集中度，顯著提升療效。GNX102抗體已成功完成一期人體臨床試驗，數據顯示出良好的安全性和病人耐受度，利用此抗體發展出來的ADC，預期會是極具潛力的癌症治療藥物。

醣聯總經理楊玫君表示，醣聯的抗體藥物GNX102在一期臨床試驗中表現出卓越的安全性，使它成為開發ADC的理想標的。公司很高興能運用Sterling在ADC製造上的專業經驗及能力，進行GNX102-ADC的生產，以支持一期人體臨床實驗計畫。

GNX102-ADC已完成的前臨床試驗數據顯示，其安全性與現今已核准的ADC藥物相當，具有治療一系列實體腫瘤的潛力，包括胃癌、大腸直腸癌、胰臟癌及肺癌。此外，GNX102-ADC在臨床前動物實驗中亦展現強大的腫瘤抑制潛力。醣聯擁有GNX102-ADC的完全開發權利，並已在美國、日本、韓國、台灣和俄羅斯等全球主要市場取得專利。

2023年全球ADC市場規模為116.5億美元，預計2033年將達到286.1億美元，2024年至2033年複合年增長率為9.4%。 醣聯憑藉其專業的抗體藥物開發能力，及對GNX102-ADC的完整規劃，將可充分掌握此龐大商機。

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