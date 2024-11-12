能源論壇12月3日登場／蔡文蔭：淨零減排 氫能扮要角

台達氫能源應用新事業發展部總經理蔡文蔭表示，氫能源在邁向淨零減排的路徑上扮演至關重要的角色，從航空燃料、遠洋船舶燃料、發電到煉鋼的應用，都可協助能源產業及高碳排產業達到轉型及減排的目標。

經濟日報將於12月3日舉辦「2024能源願景高峰論壇-新能源 永續淨零」，邀請政府首長、企業領袖共同探討如何掌握關鍵能源新技術，迎向永續淨零。蔡文蔭將以「能源轉型的最後一哩路-次世代氫能技術」為題發表演講，分享台達電投入氫能源開發的經驗。本論壇由經濟部能源署、台電、台達電（2308）、工研院、永豐餘、凱基金控等協辦。

蔡文蔭表示，氫能源發展的瓶頸在於如何做到產業界可負擔的氫能，這是氫能順利轉型最重要的條件，關鍵需要引進新型高效的水電解技術，取代舊有高耗能生產方式，降低製氫能耗。除導入節能新技術外，也需要政府政策協助，包含立法、相關補助或租稅減免、示範運行、產業鏈整合等。

蔡文蔭指出，台達電致力於發展新型高效的固氧化物水電解技術，可大幅降低傳統水電解技術耗電及耗水量達30%以上，並結合台灣產業鏈，打造最有競爭力的氫能解決方案。

台達電今年初宣布與燃料電池發電及水電解製氫技術領先的英國上市公司Ceres Power Holdings plc的子公司Ceres Power Limited，簽訂約4,300萬英鎊的氫能源電池堆技術移轉及授權合約，開啟長期合作，結合台達領先的電力電子、控制、散熱等關鍵技術，開發完整的固態氧化物氫燃料電池系統以及水電解製氫系統，針對台灣及全球的微電網發電、化工、製氨、能源、交通載具、鋼鐵等相關產業提供高效率燃料電池及水電解製氫解決方案。

蔡文蔭表示，台達電與Ceres簽訂授權合約，取得Ceres氫能源電池堆技術授權及移轉，將於2026底在台灣生產，電池堆由各單元極片所構成，每個單元極片分別由陰極、陽極、電解質及金屬支撐材所組成，將所有極片堆疊起來，即構成固態氧化物電池堆，透過金屬片支撐，強度比較高。台達具備供應鏈整合實力，結合先進生產製造能力、台灣原料及設備供應鏈，提升成本優勢。