王文潮夫婦贈兒子股票 申讓2,000張台塑集團股

台塑集團台塑、南亞（1303）及台化（1326）三公司的股東王文潮、以及王文潮的配偶昨（11）日申報贈與約2,004.79張股票給其子王泉龍。

根據公開資訊，昨日王文潮及其配偶申報轉讓鉅額股票給予王泉龍。據了解，王泉龍為王文潮的兒子，但因王家一向對第三代子弟的身份持相當低調的態度，台塑集團昨日也並未做任何回應。

根據申報資料顯示，王文潮與其配偶，昨日將其台塑、南亞及台化三公司的持股，分別申報贈與股票給王泉龍。王文潮本人分別贈與台塑310,407股份以及台化373,333股份給王泉龍；王文潮的配偶贈與台塑395,475股份、南亞449,936股份及台化475,646股份給王泉龍。