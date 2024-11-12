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信義兒福都更完成招商 集結五建商投資逾180億

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
「信義兒福公辦都更案」六塊基地已全數成功招商，將投資超過180億元，各基地則預計在2032年前陸續完工。信義兒福B1-2空拍圖。（聯合報系資料照）
「信義兒福公辦都更案」六塊基地已全數成功招商，將投資超過180億元，各基地則預計在2032年前陸續完工。信義兒福B1-2空拍圖。（聯合報系資料照）

國家住都中心昨（11）日表示，「信義兒福公辦都更案」六塊基地已全數成功招商，將與國美、順天（5525）、大陸、冠德（2520）、遠雄（5522）等五家建設團隊合作，投資超過180億元，各基地則預計在2032年前陸續完工，翻轉大五分埔地區的都市再生。

信義兒福公辦都更案由國家住都中心擔任實施者，經過招商，將與國美、順天、大陸、冠德、遠雄等五家建設團隊合作推動。住都中心今日也將與冠德建設舉辦「信義兒福B2都更案」簽約典禮。

住都中心表示，信義兒福基地始於60年前，1963年成立職業訓練中心、1969年成立台北兒童福利中心為全台灣首個綜合性兒童福利機構，但隨著都市發展與時代變遷，建物逐漸老舊、機能衰退，而建物坐落的國有土地也希望透過活化做更有效率運用，財政部國產署及內政部國土署於是開始構思公辦都更的可能性。

隨著2018年國家住都中心成立接手，深入了解兒福中心希望幼兒園能維持在地營運的需求，因而提出「先建後拆、權值整合」的「連鎖式都更」策略，優先啟動B1-1基地的都更，興建新的幼兒園空間，未來完工後，位於B2基地的幼兒園可無縫接軌進駐，在原本社區持續營運下一個60年。

住都中心指出，信義兒福公辦都更採跨街廓整體規劃，承襲大五分埔的場所精神與職訓社會服務理念，包括A基地鄰近松山車站，原為職訓中心，將打造為「全齡友善生態社區」，配置高齡友善出租住宅、醫療服務、高齡日照中心、住宿型長照設施等機能。

幼兒園 都更

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