航空四雄前十月業績全面成長
航空類股華航（2610）、虎航（6757）、長榮航（2618）及星宇（2646）昨（11）日公布10月營收，同步改寫同期新高紀錄。四家公司累計前十月營收都優於去年同期，其中，虎航累計前十月營收更創歷史新高。
華航集團10月合併營收171.31億元，寫下歷年最旺10月，年增6.56%，其中，客運收入100.84億元，月增6.76%，主因旅運市場需求持續活絡；累計前十月合併營收1,681.12億元，年增9.42%。
台灣虎航10月營收13.03億元，年增6.7%，為同期新高，累計今年前十月營收139.39億元，年增35.7%，改寫新猷。
長榮航空10月合併營收182.4億元，年增4.06%，客運營收112.5億元，貨運營收49.9億元；累計前十月合併營收達1,826.9億元，年成長11.51%。
星宇航空受惠不斷新增航班及出國旅遊續旺，10月營收30.98億元，年增48.5%，為歷年第三高；累計前十個月營收290.25億元，年增60.9%。
華航表示，今年前十月客運營收突破千億元大關，10月歐洲航線表現強勁，平均載客率近八成五，緊接而來的秋冬賞楓、滑雪季節，目前11月以東北亞日韓等航線最受歡迎。
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