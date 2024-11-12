陽明、萬海 Q3賺贏上半年…本季有望優於預期

陽明 （2609）、萬海（2615）昨（11）日公布前三季財報，陽明單第3季獲利年增九倍、每股純益（EPS）8.12元，萬海單季稅後純益年增逾六倍，EPS為6.57元，兩家公司上季獲利均寫八季來最佳，單季賺贏上半年。

陽明累計今年前三季每股純益達14.79元；萬海累計前三季EPS達12.34元。陽明昨天股價收71.8元，上漲0.3元，萬海收94.3元，上漲0.6元。

長榮將於明日公告第3季財報，預期獲利表現將稱冠貨櫃三雄。展望本季營運，業內人士指出，近期航商積極進行航班與運力調整作業，因應川普上任前的搶運作業，本季營運動能有望優於先前預期。

陽明、萬海前三季獲利概況

全球貨櫃輪在第4季大減班，加上2025年華人農曆年落在元月，等同貨櫃輪旺季提前報到，上周近洋線周漲幅逾12%，11、12月運價有望回穩，貨量也將增加，明年首季在船舶仍續繞好望角，法人預期，在供給依舊吃緊下，貨櫃海運營運動能不會太差。

展望第4季，近洋線開始大漲，代表亞洲區間的需求在升溫，代表著近洋線的貨量已經開始步入旺季，目亞洲區間的貨量明顯攀升，預計春節前會有貨運需求高峰， 11月貨量已經比預期好。

陽明昨日公布前三季財報，受惠傳統旺季需求成長，運價上揚加持，第3季稅後純益283.67億元，年增率911%，每股純益8.12元。

陽明累計前三季合併營收1,692.29億元，稅後純益516.34億元，較去年同期增加750%，每股純益14.79元。

萬海第3季受惠於運價較去年同期顯著增長、船舶調度得宜，運價、運量雙漲也反應在獲利上，單季稅後純益達184.31億，年增率625.91%，每股純益6.57元。累計前三季合併營收1,202.73億元，年增60.2%，稅後純益346.23億元，每股純益12.34元。

陽明表示，為強化經營韌性，陽明海運持續優化東西向主力航線，並自2025年2月起透過Premier Alliance架構、投船聯營、以及買艙、換艙等合作模式提供可靠及綿密的航線網絡，為客戶提供具競爭力的全球運送服務，也將積極拓展利基市場與強化貨儎結構，以因應全球貿易環境與航運市場變化並確保穩定長期獲利能力。