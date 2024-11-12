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機械設備出口跌幅收斂
台灣機械公會昨（11）日發布機械設備10月出口值23.88億美元，月減1.3%、年增2.1%；累計今年前十月出口值242.1億美元、年減0.5%，年減幅逐步收斂。機械公會理事長莊大立表示，整體機械產業有緩步上升趨勢，全年出口力拚持平。
莊大立指出，近日美國總統選舉結束，不確定因素消除，未來全球景氣可望回溫，因設備為資本財，將有利企業投資。
10月對美國出口呈現正成長，加上美國總統大選結束，預期未來出口美國將可望增長。但對中國大陸出口則持續下滑，不利機械整體出口的增長。
值得注意的是，工具機10月出口1.84億美元，月增13.3%、年減9.1%，衰退幅度逐漸縮小。台灣工具機景氣復甦向來比其他機械行業慢，但今年美國芝加哥工具機展與日本國際工具機展都很熱烈，顯示市場信心逐步恢復中。
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