台泥好威 10月營收攻頂

台泥（1101）昨（11）日召開董事會通過三項議題，首先是第3季財報合併營收410.7億元，年增52%，稅後純益31.4億元，季增38.5%、年增66.1%，每股純益0.42元。累計今年前三季合併營收1,056億元，年增30.4%，稅後純益73.6億元，年增18.8%，每股純益0.93元。

其次，台泥公布10月合併營收162.7億元，年增73.6%，創下公司成立70年來歷史新高；累計今年前十月合併營收1,218.6億元，年增34.93%。

第三，董事會決議出售竹東舊廠6,509坪土地予忠泰建設，出售總價近33億元，處分利益約26億元，將在今年第4季貢獻台泥財報，每股貢獻獲利0.35元。

台泥與忠泰建設一年前是宣布合建，現在改為售地，據了解，主要著眼於避免區域不動產市場之不確定性，加上台泥希望加速非營業用不動產處置效率，台泥在竹東地區尚有2.2萬坪土地，未來計畫將持續開發活化。

台泥指出，今年前三季獲利較去年同期增加約11.68億元，主要受惠今年3月6日起併入歐洲OYAK及Cimpor兩家公司業績，帶動營收較去年同期成長。台泥今年完成擴大收購併入葡萄牙Cimpor與土耳其OYAK兩公司，截至9月底認列的淨利，相較2023年同期分別成長218%和120%；截至2024年10月，Cimpor及OYAK總計已為台泥帶來430億元營收，來自土、葡的低碳水泥營收占台泥合併營收35.27%。

台泥大陸市場受惠於9月起實施降準政策，台泥在大陸水泥營收自10月起呈現量價齊揚，單月業績表現較去年同期成長18%。台灣水泥市場部分，雖然10月受到兩個颱風來襲，但營收仍維持與去年同期的水準。此外，台泥旗下台泥綠能及台泥儲能多數案場已陸續併網發電及參與電力交易，帶動10月營收較去年同期明顯成長。