亞泥打造幸福職場 奪兩大獎

亞洲水泥致力打造幸福職場，兼顧企業成長和人才永續發展，近來連續榮獲「天下人才永續獎」和1111人力銀行的「幸福企業金獎」。亞泥（1102）人力資源處副總經理余東霖表示，這是對亞泥在人才發展和幸福企業文化，堅定投入的最大肯定，會持續努力，為同仁塑造專業成長、福利保障以及多元包容的職場環境。

亞泥秉持多元共融理念，確保工作環境的多樣性、平等性以及包容性。在薪酬和晉升機會上，亞泥強調性別平等，尤其注重女性員工職涯發展，並突破傳統製造業限制，目前女性主管比例已達22%。

針對員工職涯成長需求，亞泥建立透明公正機制，支持員工內部轉任或跨部門學習，2023年內部晉升比例達92%。此外，亞泥設有個人發展計畫，包括業務模擬、專業技能培訓以及管理能力培養，讓員工有足夠的資源發揮潛力，增強對公司未來發展的信心。

亞泥也很重視員工的身心健康和生活需求，以超越法規的福利承諾實現企業責任，包括提供每兩年一次的健康檢查項目，也有職醫、職護駐點守護員工健康，更有公司全額負擔的團體保險。假期政策除有法定休假，每年有三天給薪志工假，鼓勵大家參與慈善活動，另有30天有薪病假，讓同仁安心休養，無需擔憂經濟壓力。

值得一提的是，亞泥花蓮廠特別設計原住民員工福利，讓原住民員工可在歲時祭儀日排休，鼓勵參加部落射箭、舞蹈等傳統活動，87%的原住民員工去年就利用這項假別回到部落，以行動投入文化傳承。

展望未來，亞泥強調，將不間斷在人才培育、福利政策及職場安全等多方面加碼投入，為員工打造更健康、更幸福的工作環境。亞泥深信，唯有企業成長、員工幸福雙軌並進，才能落實真正的企業永續發展。