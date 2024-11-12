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統一超上月業績攀高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
統一超近六月營收
統一超近六月營收

統一超（2912）昨（11）日公告10月合併營收達286.2億元，年增6.23%，創下歷年同期新高紀錄，累計前十月營收2,804.14億元，年增6.8%。

統一超表示，10月營收成長，主要受惠於降溫、萬聖節、聯名與颱風採買等生活需求，加上深耕鮮食、雪淋霜、思樂冰、零食、麵食、飲品等商品結構，持續開發話題新品、新服務，加上轉投資事業積極向上，帶動整體營運表現。

台灣7-ELEVEN持續穩健展店，10月秉持統一企業集團創新生活服務產業，與集團品牌聯合展店嶄新「ZEELAND-MARK」新世代複合商場在台南登場，包括集團品牌7-ELEVEN、康是美、BEING spa、星巴克、21世紀、精品巧克力店「CupiCho」攜手聯合展店。

統一超數位營運亦持續穩健成長、創新突破。台灣7-ELEVEN與工研院深度合作再推出「X-STORE 8」，結合AI新技術創造新的零售購物體驗，並推出「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」服務，從日本28萬個Ponta生態圈合作據點，擴大到菲律賓4,000家7-ELEVEN，點數服務持續朝國際化發展，在多元作法下，帶動會員消費金額較去年同期成長超過一成。

統一超把握雙十假期、防颱採買以及節令等商機，台灣7-ELEVEN整合線上線下資源與外送服務平台，強化商圈專區服務，因應民眾自煮風潮推出多款家常料理新結構，泡麵、零食、冷飲備貨充足滿足民眾宅家囤貨需求，冷熱飲、常溫飲品、食品、冷凍類商品表現不俗，帶動業績成長一至三成。

7-ELEVEN持續架構創新的生活型服務平台，於高雄引進第四個全新生活體驗場域，第7,110店「愿橋門市」整合「Fresh」全新現做餐飲、優質超市與超商服務。

營收 零食

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