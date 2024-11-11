發現薇趨勢／人工智慧的商業模式

自OpenAI推出生成式人工智慧應用程式ChatGPT之後，坊間討論熱度最高的兩個議題，一個是AI會不會取代人類的工作？另一個就是耗費巨資維持營運的ChatGPT，該以什麼方式存活？

思考AI是否會取代一切的前提，是如果AI能活到取代我們的那天。

近期，OpenAI推出了ChatGPT的搜尋引擎版本「SearchGPT」。這內容生成搭配搜尋引擎的SearchGPT，是否需要新的商業模式？而ChatGPT與SearchGPT的差異為何？

從回答的內容來看，ChatGPT生成的內容以內建的資料庫為主，對資料庫收錄固定時間段以外的問題束手無策；而SearchGPT 透過連網搜尋生成答案，它能提供最新的新聞、事件、天氣或股市等即時資訊，並引用外部來源，回答使用者的提問。

應用場景上，ChatGPT適合「非即時性」需求，如創意寫作與資料整理等；而SearchGPT則擅長查找最新的消息，同步全球資訊，在使用上更像是Google搜尋引擎。

Google似乎嗅到了這危機，因此在SearchGPT面世之前，於全球推出了AI Overviews服務，其中便提供了相同的AI搜尋功能。

在OpenAI的ChatGPT狠狠把持全球高市占率霸主地位後，許多本來研究AI、不曾做過AI的新玩家都湧入市場，AI發展在技術層面已不成問題，但產品做出來之後該如何「存活」，才是關鍵。

ChatGPT目前主要獲利來源為訂閱，但微薄的訂閱費似乎很難支撐龐大的AI生成帝國，故已傳出將陸續調高訂閱價格。而SearchGPT還在地區中小範圍試行，目前僅開放給ChatGPT Plus和 Team等付費用戶使用。

有人說，OpenAI既推出極創新的產品，就應當走一個全新的商業模式，如果將SearchGPT的功能合併思考，踏上如Google與Meta以廣告維生之路，則有失於其創新的頭銜與地位。然而，即使都是靠廣告為主要商業模式，Google與Meta還是以完全不同的模式經營，主要的差異在於投放方式和受眾定位。

Google Ads透過搜尋和展示廣告，鎖定有明確需求的使用者，利用關鍵字精準投放，特別適合直接導向銷售轉換或高價產品。而Meta Ads則透過Facebook、Instagram等社交平台，藉助年齡、性別、興趣等資料，劃出精細的受眾範圍，較適合需要建立品牌知名度與情感連結的B2C短期消費產品。

據Insider Intelligence的預測，2024年Google和Meta的數位廣告收入，合計將超過1,400億美元，兩家公司有望再次占據全球數位廣告收入的近半。

所以同為廣告，以定位、目標、操作模式等細節微觀，還是必須差異化經營。除了付費訂閱，不管是ChatGPT還是SearchGPT，若能延續前人的成功而開啟一片天，又何必一味追求創新？

創新的商業模式，是新創公司存活的命根，然而對OpenAI這類規模的公司似乎就沒那麼重要了。只要能盈利，股東可能也不關心商業模式是否創新。

OpenAI的當務之急，還是得從回答的正確性著手。畢竟全世界這麼多使用者提供互動回饋，使用時還是偶爾會出現AI幻覺。若能重新審視既有資料庫為底的ChatGPT內容，又能在SearchGPT呈現比對網頁的信心等級評分，想必更能增加使用者的黏著度。

龐大的全球市場，除了Google與Meta，又多一個以廣告營利的強勁對手，似乎也無不妥，反而能讓既有玩家精進服務項目與細緻度，因此，SearchGPT還需要開發新的商業模式嗎？