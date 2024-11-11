管理前哨站／企業競爭…三大基本策略

美國哈佛大學著名教授麥可波特（Michael Porter），在企業策略與競爭領域具有舉足輕重的影響力，被尊稱為當代策略大師。他認為企業競爭不外乎三大基本策略，包括差異化、低成本、集中化。

差異化專注於走產品獨特性路線，做別人做不到的事，領先及拉長與競爭者的距離，產品有機會訂定高價格，獲利豐厚。低成本又稱為總成本領導策略，公司致力於降低產品及經營成本，以總成本最低贏得企業競爭。集中化主張專注於最符合自己專長的策略，可集中專注於差異化，或致力於創造低成本優勢，使公司自激烈競爭中脫穎而出。

這三大基本競爭策略各有策略考量，端視公司的策略優勢與所要進入的目標市場而定，分述如下：

一、差異化專走獨特路線

差異化旨在凸顯產品獨特性，也就是走創新路線，抱持「放長線，釣大魚」的胸襟，專做競爭者沒想到、沒看到、做不到或忽略的事，志在發掘並滿足顧客尚未滿足的需求。差異化策略主張產品行銷整個目標市場，扮演市場領導者的角色，可採取吸脂定價法，訂定高價格，獲取超高利潤。

美國蘋果電腦公司挾其科技創新優勢，推出iPhone手機，一舉成名，成為消費者的最愛。該公司洞悉消費者的需求，不斷研發多功能的嶄新手機，新世代手機陸續問世，全球顧客引頸企盼。儘管售價高昂，仍然造成搶購熱潮，締造了差異化策略最成功的典範。花若盛開，蝴蝶自來，採取差異化策略的公司，講究「新奇變好，滿足需求」，都在做「讓花盛開」的工作。

二、低成本以改善為主軸

採行低成本策略的企業，奉行經營合理化，提高效率，減少浪費，精益求精，達到無缺點境界。因為產品及經營成本比競爭者低，在相同售價之下，獲利比競爭者更豐厚，享有競爭優勢。若因為競爭關係，需要降低售價時，公司仍然有利可圖，而競爭者可能陷入大虧其本的窘境。

日本豐田汽車力行一連串成本管理措施，不斷降低汽車成本，包括精實生產系統、快速換模、看板式管理、全面品管等，大幅提升汽車品質，公司商譽佳，經營成本低，競爭力道強，已經超越美國通用汽車公司，躍升為全球最大汽車公司。

台塑關係企業亦以專精於生產管理著稱，創造了足可媲美豐田汽車公司的成就。台塑關係企業奉行工作合理化，不放過任何可以改善的機會，致力於消除不必要及重複作業，有效降低成本，更重要的是將利益回饋顧客，共享成果，贏得業界敬重。

三、集中化鎖定利基市場

集中化專注企業本身所具有的競爭優勢，鎖定某些特定目標市場，精準找到最適合自己的經營空間。集中化包括集中差異化與集中低成本，視公司所具有的競爭優勢，以及選擇所要進入的利基市場而定。

許多高檔精品、珠寶、服飾、化妝品業者，精準瞄準頂尖的女性利基市場，賣獨特的產品，開拓寬廣的揮灑空間。集中低成本致力於降低成本，以總成本最低在特定市場贏得競爭，IKEA、UNIQLO、NIKE都放眼全球，尋求成本最低的原材料、零組件，在成本最低的地方加工、製作、組裝，然後暢銷到全球各地。

競爭策略的三大基本招式，是一套符合科學精神，富含競爭邏輯的實用技術，也是高階層經營者關注的重要議題。