商業興觀點／攜星國攻氫能 做大商機

新加坡是一個城市型國家，天然資源相對匱乏，因此能源部分主要依賴進口天然氣進行發電。也因此新加坡為達到脫碳目標，正積極開始進行能源的轉型。

2021年新加坡碳排放量約為5,370萬噸，主要來自工業（44%）、能源（39%）和運輸（14%）。工業部門中，電子業和化學業的碳排放量最高；在能源方面，新加坡主要依賴天然氣發電（約占96%），而低碳能源如太陽能和生質能僅占2.1%。這種依賴成為脫碳障礙。

為應對氣候變化，新加坡政府於2022年宣布國家氫能戰略，計劃到2050年將氫能用於滿足50%的電力需求，取代天然氣。策略包括：先進氫能技術商業試驗、投資氫能研發、建立低碳氫供應鏈、加速氫進口基礎設施建設，以及把握全球氫經濟商機等五大重點。

新加坡積極推動氫能技術，實現能源轉型和減碳目標。在積極發展之下，目前在該國主要規劃將氫能應用在四大領域：

一、電力氫能：吉寶集團（Keppel）、三菱動力和新加坡裕廊工程合作建設的第一座600 MW氫能發電廠，預計2026年運營，初期使用天然氣，後轉向使用含30%氫的燃料。

二、海運氫能：新加坡是全球最大船用燃料加注港，持續積極探索氫和氨等新型燃料，以實現低碳海運目標。

三、航空氫能：新加坡民航局及多家企業，預計2040年透過氫燃料使用，達到每天消耗50公噸液態氫目標，藉此實現航空業脫碳目標。

四、研發氫能：新加坡斥資6,000萬美元成立實驗室研發低碳技術，如：碳捕捉、生質能轉化和氫能生產。

台灣經濟部已成立氫能推動小組，目標2050年氫能占總能源的9%至12%。短中期計劃包括混燒氫氣以降低碳排放，長期目標實現全氫能煉鋼。氫能發電採取先混燒、後專燒方式，逐步提高氫比例，工業方面則著重於氫能煉鋼技術的低碳化。

台灣氫能發展包括：氫能發電設備研發、氫生產設施、氫基礎設施和應用等四個主要層面，就氫能發電來說，設備目前主要為小型燃料電池，尚在研發中；氫的生產以天然氣為主，未來有望透過再生能源生產綠氫。氫基礎設施如加氫站和儲氫罐技術已在引進中。未來，台灣計劃建立氫發電園區、綠氫生產園區和工業減碳園區，展示氫能技術的應用與效益。

由於兩國都在進行氫能發展，並將氫能定為重要能源轉型目標，因此若台灣和新加坡在氫能領域可進行合作，除帶動雙邊的商機以外，更可以促進雙方能源轉型。通過技術交流和合作，兩國可共同推動氫能技術的發展，為實現淨零目標作出積極貢獻。