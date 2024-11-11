智慧經營／甲桂林廣告總經陳衍豪 代銷大咖 創造多贏

面對央行打炒房政策，甲桂林廣告總經理陳衍豪表示，景氣波動時考驗的是代銷業者的應變，甲桂林自身在不動產業擁有逾40年的經驗，透過精準市場分析、產品定位、品牌嚴選等專業能力，塑造最能打動客戶的建案，創造開發商、消費者、銷售業者「多贏」格局。

景氣波動 考驗代銷應變

成立逾40年、全國五大代銷業者之一的甲桂林廣告，相當擅長「城市行銷」、「品牌論述」。陳衍豪指出，代銷業並非單純的銷售公司，而是建築文化創意發想的產業，對甲桂林來說，每筆開發案與土地的連結、人文環境的連動，乃至有感建築的呈現，最終都必須轉化為打動客戶的產品，而這也是甲桂林的操刀規劃最獨特之處。

今年以來，房市受到《平均地權條例》新修法中、預售屋禁止換約規定的影響，新屋市場供給端產生「鎖籌碼」效應，加上市場對通膨所帶起的房價上漲預期，以及游資充沛等，三股力量造成全國新建案「買氣噴發」，最終觸動央行掀起新一波打炒房政策。

陳衍豪表示，央行這次針對短線投資、投機客出手，從銀行端收緊不動產放款資金，對整體房市來說，是正面、健康的。不過政策都有如兩面刃的影響，新制上路後，上半年建商、代銷業者雨露均霑的好光景不在，接下來將進入房市量縮的時期。

陳衍豪指出，對第一線面對市場、客戶的代銷業者來說，當前房市進入波動時刻，這正是考驗的開始；甲桂林廣告在建案規劃、銷售上從來都是在自身擅長的「城市行銷」、「品牌論述」上著墨很深，而不是什麼產品好賣、就隨波逐流的公司，因此接下來才是考驗各家代銷業者的時刻。

城市對話 打造美學文化

接下來房地產進入量縮整理格局，各家代銷業者都是謹慎因應，而甲桂林接案腳步也會稍放緩。陳衍豪表示，過去甲桂林廣告每年接案、推案量約500億至700億元，預計2025年將落在500億元上下，接案策略上能見度將先以上半年為主，並採取「地段、產品、品牌」三大方向，並集中在市區、精華區接案、推案。

他分析，雖然這次央行出重手打炒房，不過從國內整體經濟表現、投資方向、出口外銷等來看，台灣未來經濟發展都相當看好，且外銷能見度高，目前國內「經濟本質優異」，加上市場以自住客為主要買盤，策略上要能打動剛需客戶的心。

他舉例，以台北市來說，在政府「西區門戶計畫」持續推動下，甲桂林看好西區未來發展潛力，尤其萬大線預計2027年完工，加上「國門」台北雙星等大型開發案持續進行，將加速西區復興計畫，認為接下來萬華區在街景、地貌上將有非常不同的呈現，這也是甲桂林接下「龍邦豐馥」新案重點，未來也希望在此放大接案量。

除了市區外，陳衍豪指出，精華區也是甲桂林接案重點，如與公司長期合作的富邦建設，今年推出的「富邦藝庭」採取與「城市對話」與美學文化，加上建案座落捷運忠孝復興站旁的優越地段，人文美學建築成功與消費者對話，讓全案豐收。

陳衍豪說，位於捷運大安站旁、占地逾千坪的第二案將再延伸「富邦藝庭」精神，與在地人文、環境連結更深，融合鄰里情感，值得拭目以待。

陳衍豪強調，房市好時，無法凸顯各家代銷業者的規劃、銷售能力，但當市場進入波動時，考驗來臨，就是展現各家業者功力的時刻。