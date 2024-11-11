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第3季預售屋市場每周來人逆勢年增近二成 但優惠活動變多了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

據市調機構《591新建案》統計，第3季全國預售屋、新成屋市場平均每周來人約18組，較2023年第3季、《平均地權條例》新修法甫上路之低基期的15組左右，年增率約近兩成。

591房屋交易網新聞公關組組長林哲緯11日指出，第3季房市雖然有8月央行「限貸令」、9月第七波信用管制等干擾，讓不動產交易市場蒙上陰霾，不過因央行隨後祭出「防錯殺條款」，確保自住客權益下，尤其新政策之下，短線投資客幾乎銷聲匿跡，讓不少買方在自用考量、持續進場看屋，讓房市仍有一定程度人氣。

此外，林哲緯表示，不少指標新案推案節奏仍按照既定步伐，如期登場，如台北市文山區、台中市南屯區等均有指標案進場，在新案較易吸引人氣之下，推升第3季新屋市場每周來人仍有一定程度熱度。

值得注意的是，在央行打炒房政策壓抑下，不少業者陸續祭出優惠活動，希冀透過活動帶動人氣，包括「送購屋金」、「買房送補貼」，以及分享建案活動就可抽獎、送現金。

央行 建案 房市

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