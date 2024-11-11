卓揆指示強力打擊新興毒品 輔導電商提升資安防護

行政院長卓榮泰11日主持「行政院113年第5次治安會報」，聽取「113年『暑期保護青少年－青春專案』執行情形與策進作為」、「輔導電商業者強化個資保護及資安防護之作為」等報告。為防止「依托咪酯」等新興毒品危害擴大，將研議「依托咪酯」改列為第二級毒品。青少年涉案與身心、家庭及教育有關，請各相關部會共同建構社會安全網，協助個人及家庭步上正軌。另請數發部持續輔導電商業者遵循法治規範，持續精進個資保護及資安防護，加強面對駭客攻擊或詐騙手段，讓民眾能在網路安全消費。

卓榮泰致詞時指出，新政府520上任以來，強調「五打七安」政策，並通過「打詐新四法」，感謝檢、警、調、憲、海巡及關務人員於這段期間的通力合作，在相關事務上盡心盡力，有效提升打擊犯罪成效。他強調，政府相當重視治安會報，依據內政部警政署統計，平均每日詐騙金額約3至4億元，其中又以投資詐騙為大宗，嚴重影響社會治安及金融秩序。年關將至，親人團聚、經濟活動頻繁，極易成為詐騙案件多發時期，必須持續有效、澈底打擊犯罪，才能確保社會安定，使民眾安心。

卓榮泰表示，近期有2件重大破案成果，一是臺灣高等檢察署統合內政部警政署及法務部調查局等懲詐團隊，於2024年7月1日至8月20日執行第2波打詐「斷源專案」，共計查獲（含起訴）詐欺犯罪5,770件、7,795人（含車手4,250人），破獲詐欺機房34座、水房19座，並查扣犯罪不法所得13億餘元，有效壓制詐騙集團囂張氣焰；其次是在檢、警、調、移民、海巡等跨部會合作下，成功偵破「臺人赴印尼跨境詐欺及偷渡潛逃案」。此案為「打詐新四法」立法通過後，首件依法成功追訴的跨境詐欺案件，不僅將詐欺犯嫌全數羈押，更即時查扣犯罪資產，充分展現政府打擊詐欺犯罪決心。

針對內政部警政署「113年『暑期保護青少年－青春專案』執行情形與策進作為」報告，卓榮泰表示，近期發生多起新興毒品入侵校園事件，他肯定警政署在毒品盛行及列管之前，率先查獲首宗「依托咪酯」分裝場及跨國走私案，並溯源查緝販毒藥頭。為防止「依托咪酯」等新興毒品危害擴大，在11月14日毒品審議委員會，將研議「依托咪酯」自第三級毒品列為第二級毒品，以期更有效遏止與全面防範。

卓榮泰指出，「緝毒」、「驗毒」、「戒毒」及「識毒」四大反毒策略面向的主責機關，應超前部署，強化壓制力度。請臺灣高等檢察署統合檢、警、調、海巡、憲兵及關務等六大緝毒系統強力查緝，積極向上溯源製毒工廠；請衛生福利部食品藥物管理署會同相關執法機關，鼓勵民間實驗室申請「依托咪酯」類尿液檢驗品項認證；另請教育部加強校園學子的識毒宣導，與警察機關建立通報、聯繫機制；請交通部、法務部、衛福部審慎研議無照駕駛行為、「依托咪酯」毒品分級及菸品稽查裁罰等事宜。

卓榮泰表示，由於少年涉入犯罪多與「身心未臻成熟」、「家庭功能不健全」及「教育功能不完備」有關，應加強社會對於個人及家庭的教化功能，也請各部會依據警政署提報的未來策進方向，加強三級預防機制，共同建構完善的社會安全網，協助個人及家庭步上正軌。至於少年涉入詐欺車手部分，請勞動部、法務部、教育部依據內政部提報事項，提供少年合法就業管道，並針對家長及少年加強法治宣導，以弱化少年涉詐動機。

有關數位發展部「輔導電商業者強化個資保護及資安防護之作為」報告，卓榮泰指出，民眾在電商平臺消費日益增加，業者需持續精進個資保護及資安防護，以面對日新月異的駭客攻擊手法或詐騙手段。請數發部持續輔導電商業者遵循法治規範，並建立事前安全防護、事中緊急應變及事後改善回復等機制，以協助企業提升自身資安防護量能。此外，尚有部分網路平臺業者分屬經濟部、交通部及衛福部等目的事業主管機關所轄，請相關機關善盡管理及督導職責，共同營造良好的網路使用環境。針對本案及籌組個資保護委員會等相關事宜，請政務委員林明昕加強督導，協調各部會早日完成各項必要工作。

最後，卓榮泰表示，會中討論事項皆屬社會關切的重大治安事件，牽涉層面甚廣，也請林明昕政委主責，並整合各部會分工合作，提出具體可靠的執行方式，讓第一線同仁有所依據。卓院長並針對近期因查緝毒品，英勇殉職的新北市警察局土城分局清水派出所劉宗鑫所長，表達深摯哀悼之意。內政部及銓敘部已於今年9月12日會銜發布「警察人員人事條例施行細則」第17條修正案，大幅放寬警察殉職認定要件，請警政署務必完善後續撫卹工作，更重要的是讓犯罪事件斷源，並提供值勤員警充分準備、絕對信任及合法授權，才能保護自己及保護人民，避免憾事再次發生。

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