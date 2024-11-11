暄達參加德國Medica醫療器材展 秀減壓氣墊床等新品

全球最大的年度醫療盛會Medica 11日在德國杜賽道夫展開，暄達（7726）已連續3年參展，足見其對於歐洲市場的重視。作為全球首家取得第三方認可機構DNV核發歐盟CE MDR交替式氣墊床認證的醫材製造商，醫療減壓氣墊床是暄達醫學於歐洲地區的主力產品，公司亦積極推動負壓傷口治療系統的市場擴展，並已在今年下半年切入英國及東歐部分國家。憑藉嚴謹的醫療認證和以傷口照護為核心的雙線策略，預期將助力暄達醫學持續拓展商機，推動產品的多方發展。

今年，暄達醫學在Medica展會上展示了全系列的交替式壓力氣墊床，針對不同體型的患者體型和照護環境提供豐富多元的解決方案。除了多功能的成人床型，亦推出多尺寸的嬰幼兒床墊，將減壓照護延伸至保溫箱的新生兒照護。此外，全身型及臀部的減壓坐墊系列產品，也提供長時間使用輪椅或久坐不動的患者，可隨時移動且持續性的護理。

久臥患者皮膚脆弱，易因潮溼與摩擦受損，除了藉由氣墊床管條的壓力調節，床罩面料材質也成為減壓照護中的關鍵。暄達醫學致力於提供高品質傷口管理方案，這樣的堅持也體現於對面料細節的重視。今年於Medica特別規劃床罩面料展示，讓觀展者親自感受面料的品質，包括防水性能、透氣性、低摩擦材質等。公司也提供針對不同氣候及安規要求的客製化選項，以確保產品能符合全球多元的照護需求，以提升患者生活品質。

而負壓傷口治療系統，提供多種的負壓值選擇與敷料尺寸，針對不同傷口大小與照護階段提供多元的搭配方案。輕巧的拋棄式系列負壓傷口治療系統，可對應傷口復原狀況選擇不同使用天數的機型，讓小型傷口的照護更加彈性、方便且衛生。