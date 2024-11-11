世界先進：晶圓三廠停電 已立即通知受影響的客戶

世界先進（5347）11日公告，世界先進公司位於桃園的晶圓三廠於11日下午12:10分因供電系統設備異常，致使廠區電力中斷，當下無塵室已立即進行疏散，同仁均安全無恙。晶圓三廠於下午12:34分恢復供電，世界先進公司已採取措施，全面進行復工，目前廠務系統已恢復正常，並按照標準作業程序清查機台狀況，以及確認對產品的影響。世界先進公司並已立即通知受影響的客戶，此事件對公司的營運影響仍在評估中。

世界先進先前法說會上預估，由於季節需求減緩與供應鏈庫存調整在新台幣兌美元31.9基礎上預估第4季晶圓出貨季減10%-12%、平均售價季增3-5%、毛利率27-29%，並在晶圓收入以外將額外認列營收占比3-4%的長期合約收入。