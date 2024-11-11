富邦長春公開賽擴大規模 謝敏男攜手國內外球星經驗傳承引領新生代

台灣長春職業高球巡迴賽年度旗艦賽事富邦長春公開賽，今年將邁入第22個年頭，賽事規模也宣布再度擴大，本周三(13日)將在台灣最具歷史的老淡水球場點燃戰火，由120名國內外職業好手競逐600萬元總獎金(一般長春組540萬元；超級長春組60萬元)。國寶級名將謝敏男11日在比賽前夕率領衛冕冠軍泰國名將瓦拉川(Thaworn Wiratchant)、日巡賽累積30座冠軍獎盃的日本名將倉本昌弘、三度贏得這場大賽冠軍的呂文德(52)與2022年冠軍選手蔡啟煌，在青少年傳承營中與業餘小將們熱烈進行互動，並無私地分享他們在高球場上與場外累積數十年的高球智慧結晶與寶貴經驗。

由於職業長春高爾夫選手都是在正規巡迴賽打了近30年後才晉升長春賽行列，因此都累積了數十年的實戰經驗，如果不能讓他們的球技與經驗傳承下去給年輕世代，不但相當可惜，也不利於台灣高爾夫運動的永續發展。2002年富邦集團董事長蔡明忠與謝敏男老師共同促成這場重量級長春職業高球賽時，就確立了「不只長春，更是傳承」的比賽傳統與精神。

今天上午率先登場的富邦傳承營配對賽，由蔡啟煌、「鐵桿專家」謝錦昇、呂文德(52)、1987年美巡賽洛杉磯公開賽冠軍陳志忠、TSPGA台灣長春職業高爾夫巡迴賽去年積分王林吉祥，與今年剛加入長春巡迴賽的連騼森等六位職業老師，與謝敏男高爾夫基金會推薦的謝秉樺、郭時祈、沈彥宇、王宥鈞、卓鈺得及佐佐木郁乃等六名業餘小將同組揮桿。對於業餘小將來說，能與這些身經百戰的老師們同組揮桿是極為難得的經驗，因為他們可以當面學習到包括開球、站姿、握桿、揮桿、短桿、球桿選擇、果嶺路線判讀等技術細節，以及有關運動傷害、心理建設與球場進攻策略的眉角。

教父級的長春高球名將謝敏男，1964年在他24歲時就首度代表國家進軍業餘選手最重要的國際大賽--在羅馬舉行的艾森豪世界盃高球賽，最後並一鳴驚人地拿下台灣參賽以來第一座個人賽冠軍，轟動全球高壇，這也可以說是謝老師偉大高球生涯的「起手勢」。謝老師勉勵青少年選手球要打好除了苦練再苦練，好沒有其它秘訣，「我聽說中國有位奧運金牌的跳水選手每天同樣的跳水動作要跳400次，我希望大家也跟她多多學習！」

去年比賽瓦拉川打完正規的54洞後，與新加坡選手馬瑪(Mardan Mamat)同以低於標準桿2桿的214桿僵持不下，最後他在延長加賽第一洞靠對手失誤勝出。目前仍保有亞巡賽生涯18冠最高紀錄的瓦拉川，在歐洲長春巡迴賽與日本長春巡迴賽也分別贏過一座與四座冠軍，他透露保有冷靜的頭腦與儘量累積比賽經驗，是他個人克服比賽壓力的方法。

以老淡水球場為home course的地主名將呂文德(52)，曾稱霸2016、2017與2020年三屆富邦長春公開賽，是這場大賽歷來最會贏球的選手。呂老師開玩笑表示自己是運動傷害的常客，而他也建議業餘小將要避免運動傷害，最佳的方式是加強身體的肌力以及多游泳。

六位今年受邀參加正式比賽的業餘小將們，個個都是國內外業餘比賽的常勝軍，小小年紀便已充份展露出無窮的未來潛力。至於所有參與今天青少年傳承營的業餘選手們，也都充份領略長春老師的風範與球技，座談會的精彩對談內容更令他們感到受用無窮。

主辦單位明天將舉行職業業餘配對賽為比賽暖場，正式比賽將於本週三由一般長春組率先進行三回合、54洞的比桿賽，TSPGA去年積分排名前30的好手本週全數到齊，除了上述高手，十月底才在日本長春巡迴賽福岡公開賽拿下冠軍的泰國名將馬山(Prayad Marksaeng)與近況絕佳的同胞斯瑞羅(Thammanoon Sriroj)更是來勢洶洶，讓比賽的競爭強度更高，也更有可看性。超級長春組(65歲以上)則預訂從周四起舉行兩天、36洞的比桿賽。比賽現場不收門票，歡迎球迷踴躍前往老淡水現場，或透過線上直播掌握即時賽況，為喜愛的選手加油打氣。