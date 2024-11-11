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世界晶圓三廠停電事件說明 廠務系統已恢復正常

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
世界先進新竹總部。圖／世界提供
世界先進新竹總部。圖／世界提供

世界先進11日公告，位於桃園的晶圓三廠於下午12:10分因供電系統設備異常，致使廠區電力中斷，當下無塵室已立即進行疏散，同仁均安全無恙。

世界表示，晶圓三廠於下午12:34分恢復供電，已採取措施，全面進行復工，目前廠務系統已恢復正常，並按照標準作業程序清查機台狀況，及確認對產品的影響。

世界指出，已立即通知受影響的客戶，此事件對公司的營運影響仍在評估中。

世界第3季合併營收約118.04億元，歸屬於母公司業主淨利約21.29億元，每股純益1.29元；與上一季營收110.65億元相較，第3季營收約增加6.7 %；歸屬於母公司業主淨利約為21.29億元，上一季為17.98億元。

隨著整體客戶的需求持續成長，第3季晶圓出貨量較上季增加約10%，產品平均銷售單價約略持平，毛利率增加3個百分點至29.0%。整體而言，第3季營運表現符合7月30日公司提供的業績展望。

世界先進公司發言人黃惠蘭副總經理暨財務長表示，由於季節性需求減緩與供應鏈年底進行庫存調整，預計今年第4季晶圓出貨量將季減約 10%至 12%之間，產品平均銷售單價將季增 3%至 5%之間，毛利率將約介於 27%至 29%之間。另外，經與客戶協商，預計將於晶圓收入外，額外認列約佔營業收入 3%至 4%之長期合約收入。

晶圓 營收

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