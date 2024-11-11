和潤電能擴大影響力 打造花蓮縣第一座校園光電風雨球場

和潤企業（6592）旗下子公司和潤電能致力發展全方位綠能事業，在太陽能電廠業務上，截至10月保有案場數已突破360場裝置容量超過160MW，同時積極前進校園活化場館屋頂空間，讓太陽的永續能量轉化為挹注教育推動資源。這次和潤電能擴展綠能影響力至東台灣，協助國立花蓮高工搭建縣內第一座校園太陽能光電風雨球場。

花蓮高工是台灣東部地區指標性技職學校，創校84年來培育眾多允文允武、德術兼備的人才，除了推動專業技職教育，更積極營造優質校園環境，給予學生適性發展的學習空間。近年極端氣候導致高溫天數日益漸增，為提供學生安全且舒適的運動環境，和潤電能攜手供應商同力營造，協助花蓮高工打造縣內第一座校園太陽能光電風雨球場，支持學校建置全新且符合國際賽事規格的五人制足球場，力挺學校推動體育發展。花蓮高工足球隊過去就曾獲得全國中等學校五人制足球錦標賽第八名的佳績，和潤電能透過本次合作，除了實踐永續校園的精神，太陽能光電風雨球場更能讓學生在日常訓練時不受日曬雨淋，全力備戰未來的每場比賽。

和潤總經理林彥良表示，企業與學校合作是促進社會進步與產業發展的關鍵，和潤電能發展太陽能事業不僅要助攻各界實現淨零減碳，團隊更持續追求創新，透過推動綠能共好行動，結合綠能本業讓太陽能轉化為挹注教育發展的永續資源，積極實踐環境保護及社會責任，為所有利害關係人創造價值。這座太陽能光電風雨球場的建成，更是和潤電能與花蓮高工共創永續未來的一項重要實踐。