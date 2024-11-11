台塑集團奪幸福企業「金獎」 全企業共摘八金四銀

1111人力銀行第五屆「幸福企業」票選活動11日舉辦頒獎典禮。今年票選活動近3,700家企業報名參與評比，台塑企業及四大公司台塑公司、南亞公司、 台化公司、及台塑石化公司憑藉多項員工福利再獲殊榮，摘下五座2024年製造業幸福企業「金獎」，分別由台塑企業總管理處資深經理林振添、台塑公司資深經理簡嘉宏、南亞公司行政副總彭福榮、台化公司資深副總莊宏銘及台塑石化公司組長黃是中代表出席受獎。

除獲得製造業金獎外，南亞科技公司、福懋科技公司及育志開發公司亦分別在科技能源研發業、及休閒娛樂服務業摘下三座「金獎」。台塑生醫公司、南亞電路板公司、台塑網旅公司及台塑河靜公司，則分別於生技醫療業、科技能源研發業、休閒娛樂服務業及製造業獲得四座「銀獎」，全企業總計摘下八金四銀。

台塑企業創立70年除了在企業營運經營上精益求精，對員工的照顧與關懷也始終追求至善至美，秉持創辦人「永續經營」與「止於 至善」的精神。2024年受亞洲地區石化市場行情下行，中美政經局勢牽動營運挑戰大，台塑企業主要上市公司上半年營運持續承壓，然而為舒緩物價通膨對員工帶來的壓力，今年7月仍調薪3%，是自 亞洲金融風暴後連續15年調薪，中秋及端午再發放半個月獎金， 給予數萬名員工與家庭最實質的經濟照顧！

除維持既有生育補助、育兒補助、子女獎學金、新(換)購電動機車及相關維修等補助外，今年度調高交通津貼補助金額，企業內停車場也陸續增設充電樁，響應政府2050年碳中和政策，也為永續環境盡一份心力。針對員工服務每滿五年，即贈送一枚24K紀念金幣，並隨年資 逐漸增加重量。2024年企業內主要上市公司均陸續獲得證交所列入「高薪酬100指數」、「就業99指數」及「公司治理100指數」等成分股。持續善盡企業的社會責任外，更致力打造幸福有感的企業氛圍，以 實質行動支持與關懷企業員工，因此讓許多人非常珍惜此一工作環境。

除了薪資福利的照顧外，重視員工需求，主動出擊與即時回應是台塑企業一直以來推動各項政策方針的核心準則，例如配合台北辦公室 搬遷至內湖，提供免費接駁車、主動與業者及市府規劃大眾運輸短程載量、增設彈性上下班便於員工通勤安排、與各大餐飲業者簽訂午餐專屬合約解決用餐問題。今年度亦推行7至29天彈性育嬰停薪留職 方案，育嬰留停期間同樣享有投保薪資八成之經濟支持，鼓勵也協助同仁兼顧家庭與職場平衡，營造友善職場工作環境。

為守護企業最珍貴的資產，台塑企業在關懷員工身心健康方面，更有許多優於法令的措施，包含補助員工與眷屬至長庚醫院之就醫費用，今年度更放寬企業員工眷屬就醫長庚優待之適用，讓同仁可試情況 彈性調整優惠對象；為強化員工心靈健康，設置輔導專人定期關懷與適時給予協助；長期病假者給予長達半年的半薪(勞基法僅有一個月)、給予遭受意外的員工家庭優渥撫卹金，為遭遇突發事故，需要幫助的員工及其家庭伸出援手，給予溫暖。

同時，台塑企業亦深信，強化員工職涯發展，讓他們獲得充足的訓練與成長，並且協助員工取得工作與生活之間的平衡，讓他們兼顧工作與家庭，是企業長期的成長助力。因此，除既有完整專業職務訓練、協助取得職務認證外，建立多元自主的學習平台，並導入AI技術使課程更即時與豐富，針對中高階主管規劃個案研討班，提升專業 技能，也強化了面對及處理異常的能力。同時，補助100個以上的 社團，定期提撥部門及旅遊基金，不定期舉辦各式各樣國內外旅遊、減重、戒煙、舒壓、球類競賽等活動，讓員工於專業上成長外，亦豐富其休閒生活。

今年度再次榮獲廣大網友票選，蟬聯「幸福企業」榮耀，突顯台塑企業在員工的完善薪資福利、工作生活平衡、健康職場營造、人才職涯發展等各方面均獲得肯定，更是公司及全體員工的榮耀，未來也將持續努力創造幸福職場。