中鼎助力打造雙北綠色交通路網 北捷萬大線首輛列車抵台揭幕

台灣最大統包工程承攬商中鼎集團，聯手法商阿爾斯通共同承攬台北捷運「萬大線一、二期機電系統工程」，今（11）日於金城機廠舉行首輛列車抵台揭幕儀式。本線每一列車共4節車廂，可承載至少700名乘客。此次列車抵台，象徵本案向通車目標又邁進一大步，後續將進行列車靜、動態測試，以及列車與號誌和通訊系統間的介面測試等工作，確保民眾通行的安全及舒適。

揭幕儀式由台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜主持，中鼎董事長楊宗興表示，「本列車測試所需之電力系統以及列車調度所需的軌道等皆已就緒，專案團隊將針對列車的功能及安全性，進行完整且充分的測試，以『最值得信賴』的工程服務品質，打造雙北綠色交通路網。」

中鼎深耕交通領域30餘年，為台灣捷運機電系統承攬市占率第一的領導廠商。本案捷運萬大線（萬大-中和-樹林線）屬於中運量無人駕駛系統，分兩期開發，全線總長22.8公里，設有22座車站及一座機廠。

中鼎在本案負責供電、軌道、機廠設備、通訊以及自動收費系統的統包工程服務，阿爾斯通則負責電聯車、行車監控系統，以及月台門從設計、製造到整合的工作。本案完成後將串聯台北市中正、萬華，新北市中永和、土城、樹林、新莊等地區，促進大台北捷運路網發展完整性。中鼎將秉持「最值得信賴的全球工程服務團隊」願景，全力配合市府朝通車目標邁進，實現低碳永續城市目標。