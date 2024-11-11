中鋼與富田電機成立聯合實驗室 共創高值化馬達新紀元

中鋼（2002）與富田電機成立「中鋼-富田聯合實驗室」，以強強結合的方式建構研發平台，並鎖定電動車、無人機與AI機器人等三大馬達用途領域，雙方展開深化研究，將中鋼開發的高性能電磁鋼應用於富田電機製造的高規電動馬達產品，不僅滿足未來與日俱增的高值化馬達市場需求，並實現「中鋼與客戶價值共創」願景，創造客我雙贏。

富田電機為知名電動載具動力系統及工業馬達技術暨製造廠，不僅以自有品牌FUKUTA成功建立優質形象，馬達產品更多元應用於公路型及非公路型電動載具、風機、工具機與泵浦等產業。

中鋼透過早期供應商參與（Early Vendor Involvement，EVI）模式與富田電機展開合作契機，將開發的高磁通、低鐵損電磁鋼導入其馬達產品，成功打入美系和日系電動車供應鏈。

隨著近年來全球掀起無人機風潮，政府於國內積極推動無人機產業鏈國產化，中鋼因應無人機和機器人馬達對高效率及高扭力的需求特性，已成功開發薄頂規超高磁通電磁鋼20CS1500P專用材料。

另富田電機也成立小型化事業部，聚焦無人機、低軌衛星及AI機器人相關市場，尤以無人機馬達的發展最為迅速。