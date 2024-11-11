快訊

下班記得帶傘！3縣市大雨特報 恐一路下到晚上

不婚無關房價？全台5大光棍縣市「低價區占3個」 冠軍出乎意料

聽新聞
0:00 / 0:00

全台五大光棍最多縣市 新北市未婚比例35.1%排第二、冠軍出乎意料

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

一年一度的雙11「光棍節」來臨，住商機構觀察內政部與實價登錄資料，全國15歲以上人口未婚比例較高縣市中，以嘉義市未婚比例達35.8%最高，新北市則以35.1%次之。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，未婚比例較高縣市，除新北市與較少房市交易資料的連江縣之外，其他縣市房價都屬相對親民地段，其中基隆市更是全國房價所得比最低縣市，顯示面對年輕人不婚不生議題，除房價之外，仍有其他問題亟需面對。

根據內政部統計，包含六都等全台22個縣市中，以嘉義市15歲以上人口未婚比例最高。

賴志昶分析，嘉義市環境頗為特殊，為中南部少數具有豐富商業設施之行政區，市區商圈機能完整，且區域房價所得比僅8.12倍，比全國平均10.65倍低上不少，該行政區機能齊全，且年輕人成家難度較低，評估民眾不婚應與其他社會因素有關。

值得注意的是，未婚比例最高前五名縣市，全國房價所得比最低的基隆市也榜上有名。

賴志昶指出，基隆市近年來房價未隨疫情後房市多頭大幅起漲，反而成為北台灣房價凹陷區，截至今年第2季為止，房價所得比僅6.48倍，為全國最低，且房價負擔能力低於30%，也是全國唯一房價負擔能力為可合理負擔等級之縣市。

惟賴志昶表示，未婚比例仍居高不下，研判除環境人口稠密等因素，區域緊鄰生育與婚姻補貼較高之雙北市，且往來雙北交通便捷，因此年輕族多移往外地，讓當地未婚比例升高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，年輕人不婚不生已是全國國安問題，此類議題各界過去直指與高房價有關，惟觀察此次統計，似乎不少房價所得比偏低縣市，居民不婚比例仍高，顯示此類議題為多項社會條件所致，例如地方政府補助多寡、區域環境是否移居、人口密度稠密程度等不同因素衝擊，都讓居民選擇單身。

住商機構觀察內政部與實價登錄資料，全國15歲以上人口未婚比例較高縣市中，以嘉義市未婚比例達35.8%最高，新北市則以35.1%次之。住商機構提供
住商機構觀察內政部與實價登錄資料，全國15歲以上人口未婚比例較高縣市中，以嘉義市未婚比例達35.8%最高，新北市則以35.1%次之。住商機構提供

內政部 房價 房市

延伸閱讀

川普收保護費房市會慘？ 房仲：美中對抗台灣「吸金」

新北醫療公益獎 亞東、雙和及衛福部台北醫院獲獎

女子遊金瓜石步道…倚木欄杆拍照竟斷裂！慘跌落10公尺山坡送醫

內政部：95年次役男 11月底前應完成線上兵籍調查

相關新聞

全台五大光棍最多縣市 新北市未婚比例35.1%排第二、冠軍出乎意料

一年一度的雙11「光棍節」來臨，住商機構觀察內政部與實價登錄資料，全國15歲以上人口未婚比例較高縣市中，以嘉義市未婚比例...

中鼎助力打造雙北綠色交通路網 北捷萬大線首輛列車抵台揭幕

台灣最大統包工程承攬商中鼎集團，聯手法商阿爾斯通共同承攬台北捷運「萬大線一、二期機電系統工程」，今（11）日於金城機廠舉...

不婚與房價無關？ 全台5大光棍縣市、低價區占3個

一年一度的雙11「光棍節」來臨，住商機構觀察內政部與實價登錄資料，全台15歲以上人口未婚比例較高縣市中，以嘉義市未婚比例...

聲寶台南廠全廠啟用落成 打造全台最大家電生產基地

聲寶（1604）於台南安南區建構台南廠，11日舉辦全廠啟用儀式，同時擴大辦理2025新品發表會。聲寶總裁陳盛沺、副董陳盛...

環境部將調適法規及獎補助 推動廢水綠色轉型

環境部於11月11日以「淨零前景，新興廢水技術開創綠色未來」為題，邀請學者專家及產業，舉辦技術論壇，透過廢水綠色轉型政策...

聲寶集團台南新廠全廠啟用 創造400個就業機會

聲寶集團台南廠今天舉行全廠啟用儀式，預計創造400個就業機會，市長黃偉哲感謝聲寶集團將生產線遷至台南，並期望帶動相關衛星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。