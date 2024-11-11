全台五大光棍最多縣市 新北市未婚比例35.1%排第二、冠軍出乎意料

一年一度的雙11「光棍節」來臨，住商機構觀察內政部與實價登錄資料，全國15歲以上人口未婚比例較高縣市中，以嘉義市未婚比例達35.8%最高，新北市則以35.1%次之。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，未婚比例較高縣市，除新北市與較少房市交易資料的連江縣之外，其他縣市房價都屬相對親民地段，其中基隆市更是全國房價所得比最低縣市，顯示面對年輕人不婚不生議題，除房價之外，仍有其他問題亟需面對。

根據內政部統計，包含六都等全台22個縣市中，以嘉義市15歲以上人口未婚比例最高。

賴志昶分析，嘉義市環境頗為特殊，為中南部少數具有豐富商業設施之行政區，市區商圈機能完整，且區域房價所得比僅8.12倍，比全國平均10.65倍低上不少，該行政區機能齊全，且年輕人成家難度較低，評估民眾不婚應與其他社會因素有關。

值得注意的是，未婚比例最高前五名縣市，全國房價所得比最低的基隆市也榜上有名。

賴志昶指出，基隆市近年來房價未隨疫情後房市多頭大幅起漲，反而成為北台灣房價凹陷區，截至今年第2季為止，房價所得比僅6.48倍，為全國最低，且房價負擔能力低於30%，也是全國唯一房價負擔能力為可合理負擔等級之縣市。

惟賴志昶表示，未婚比例仍居高不下，研判除環境人口稠密等因素，區域緊鄰生育與婚姻補貼較高之雙北市，且往來雙北交通便捷，因此年輕族多移往外地，讓當地未婚比例升高。