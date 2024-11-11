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聲寶台南廠全廠啟用落成 打造全台最大家電生產基地

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
聲寶台南廠11日全廠啟用落成，由公司總裁陳盛沺主持。記者吳秉鍇／拍攝
聲寶台南廠11日全廠啟用落成，由公司總裁陳盛沺主持。記者吳秉鍇／拍攝

聲寶（1604）於台南安南區建構台南廠，11日舉辦全廠啟用儀式，同時擴大辦理2025新品發表會。聲寶總裁陳盛沺、副董陳盛泉及總經理許經朝帶領員工祈福，並邀請台南市黃偉哲市長、經發局林榮川局長及策略夥伴貴賓共同觀禮剪綵。

2018年聲寶開始興建台南廠，第一期工廠廠區建置在2020年完成，空調、洗衣機產線陸續投入。2022年啟用二期倉儲大樓，而2024年研發大樓完工，同時導入超過12.5億冰箱產線設備。

新產線具備高度自動化的特性, 可提高生產效率及精度，讓品質更加穩定。歷時七年耗資超過30億，打造生產、研發、製造、及物流的全方位研發製造家電基地，是台灣近年最大的家電投資案。隨著台灣製造業逐步外移，聲寶始終堅持在地製造，希望將生產的根留在台灣。唯有如此，才能提供台灣消費者最完整的在地服務及永續經營。

在產品方面，今年聲寶持續推出「健康精品」定位系列新商品。「星美滿」冰箱除了有「極光鈦」光觸媒抑菌科技、「-3度C」微凍保鮮室，還升級大屏觸控LED控溫面板、增量43%蔬果箱設計，符合台灣民眾使用習慣。

針對小宅風潮的興起，聲寶也推出寬度僅60公分的「星漾美滿」系列冰箱，日系美觀簡約，冷藏空間維持480公升以上，甫上市就引起年輕都會客群高度關注。本月傳出捷報「星愛情」洗衣機，「洗劑智慧投入」系列榮獲2025台灣精品獎，再加上MIT金選獎及信譽品牌金獎，為業界唯一「三金洗衣機」，此外今年洗衣機新品陣容也加入滾筒洗衣機，提供消費者更多選擇。

而一向以音質見長的「聲寶轟天雷」電視，結合QLED畫質，推出聲寶Mini QLED 系列，消費者能以超值的價格享受到高畫質高音質，通路及各大三C部落客紛紛主動推薦。

聲寶台南廠11日全廠啟用落成。記者吳秉鍇／拍攝
聲寶台南廠11日全廠啟用落成。記者吳秉鍇／拍攝

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