環境部將調適法規及獎補助 推動廢水綠色轉型

環境部於11月11日以「淨零前景，新興廢水技術開創綠色未來」為題，邀請學者專家及產業，舉辦技術論壇，透過廢水綠色轉型政策，探討當前廢水關鍵問題與新興技術，因應變遷需要，朝節能創能、資源循環及智慧化發展，凝聚共識探討推動措施。

國際能源署（IEA）估計全球約4%電力用在泵送處理水和廢（污）水，如未採取措施，未來25年預計將增加至8%。環境部次長葉俊宏指出，落實「2050淨零轉型」，各部門都因應氣候變遷採行減緩調適作為，經統計我國廢污水處理排碳就占環境部門六成，因傳統廢水處理耗能且衍生污泥等問題，亟需翻轉傳統廢水處理思維，環境部將調適法規及獎補助雙管齊下，推動廢水綠色轉型。

環境部已陸續展開《放流水標準》、《水污染防治措施管理辦法》、《水污費收費辦法》等三項法規修正法制作業，增訂相關管制措施標準，如削減銅、磷酸鹽及氨氮等排放影響，也促使廢水處理資源化發展；另也規範具能源化潛勢一定規模以上事業評估優先採行最佳可行控制技術厭氧處理及收集沼氣處理或利用，促事業廢水處理朝節能並創能發展。

環境部陸續推出多元化獎勵補助輔導措施，包括，今年首次辦理淨水永續獎，肯定採廢污水能資源化或低碳智慧化技術且具績效企業，推廣同業參採外；已經籌措每年新臺幣（下同）2千萬元公開徵求獎勵補助創新計畫；同時爭取114年至117年前瞻及公建計畫預算23億元，結合地方補助建立綠色轉型示範案場；10月1日發布訂定「事業廢水處理綠色轉型專案貸款信用保證實施要點」，協助產業融資；目前也在籌劃「綠色成長基金」，將會支持淨零水科技創新事業發展，據以多元化輔導並挹注產業廢水處理轉型動能。

國立臺灣大學侯嘉洪教授指出，若要推動廢水管理的綠色轉型，關鍵在於深入了解各產業的實際瓶頸與未來挑戰，進而發展符合需求的技術。透過本次論壇活動，邀請半導體、石化、電鍍、染整、食品、水火力發電及資源循環等各類產業代表出席，對於業者目前廢水處理面臨瓶頸、未來廢水管理挑戰等交流討論及凝聚共識。環境部從制度去引導，並且採行多元輔導措施推動，藉由產官學攜手合作，透過深度節能創能、資源循環及減害減量等轉型調適措施，共同面對氣候變遷的嚴峻挑戰，實踐水環境永續發展。