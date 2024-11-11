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不婚與房價無關？ 全台5大光棍縣市、低價區占3個
一年一度的雙11「光棍節」來臨，住商機構觀察內政部與實價登錄資料，全台15歲以上人口未婚比例較高縣市中，以嘉義市未婚比例達35.8%最高，新北市則以35.1%次之，其他為連江縣、基隆市、台東縣。
大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，未婚比例較高縣市，除新北與較少房市交易資料的連江縣外，其他房價都屬相對親民地段，其中基隆更是全台房價所得比最低縣市，顯示年輕人不婚不生，除房價之外，仍有其他問題亟需面對。
根據內政部統計，包含六都等全台22個縣市中，以嘉義市15歲以上人口未婚比例最高。
賴志昶分析，嘉義市房價所得比僅8.12倍，比全台平均10.65倍低上不少，該市機能齊全，年輕人成家難度較低，評估民眾不婚應與其他社會因素有關。
值得注意的是，未婚比例最高前五名縣市，全台房價所得比最低的基隆市也榜上有名。
賴志昶指出，基隆市近年來房價未隨疫情後房市多頭大幅起漲，反而成為北台灣房價凹陷區，截至今年第2季為止，房價所得比僅6.48倍，為全台最低，且房價負擔能力低於30%，也是全台唯一房價負擔能力為可合理負擔縣市，未婚比例居高不下，研判緊鄰生育與婚姻補貼較高之雙北市，且往來雙北交通便捷，年輕族多移往外地有關。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，年輕人不婚生已是全台國安問題，此類議題各界過去直指與高房價有關，惟觀察統計，似乎不少房價所得比偏低縣市，居民不婚比例仍高，顯示此類議題為多項社會條件所致，例如地方政府補助多寡、區域環境是否移居等因素，讓居民選擇單身。
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