義大皇家酒店與義大天悅飯店 祭出「雙十一狂歡」優惠

位於高雄義大世界內的義大皇家酒店與義大天悅飯店，11日同步祭出「雙十一狂歡」優惠，無論是皇家酒店推出的2,222元續住優惠，還是天悅飯店推出的「1111吃住雙享樂」住房專案，或是最受消費者矚目的兩館跨年方案，在這次的雙11檔期，消費者都能以最優惠的價格一網打盡！

近年來，雙11購物節已成為國內外優惠強度與詢問度最高的檔期，義大皇家酒店於即日起至12月29日，祭出每日限量10間的「雙十一狂歡」續住優惠，凡透過飯店官網訂房或是持未過期住宿券入住第一晚，即可以2,222元的優惠房價（需另加一成服務費）續住相同房型一晚！

以飯店最受消費者青睞，面摩天輪的豪華家庭房房型為例，原價要價16,500元，使用「雙十一狂歡」續住優惠，只要1.5折就可以輕鬆續住！

而義大天悅飯店也應景地針對跨年檔期推出10天快閃優惠，自11月11日起至11月20日止，提供「紫耀義大 義享同樂」跨年住房Plus版！提供三重好康優惠！第一重：免收一成服務費；第二重：免費升等至兩張中床的溫馨家庭房房型。

第三重：加贈住宿期間兩位12歲以下兒童翌日自助式早餐及跨年夜晚餐，消費者可自由選擇12月31日入住，售價16,888元的「兩天一夜」專案；或是12月30日入住，售價20,888元的「三天兩夜」專案，每個專案分別限量20間，想要在難忘的跨年夜，以經濟實惠的價格，和家人欣賞2025年的迎新煙火，義大天悅飯店推出的雙11跨年專案絕對不可錯過！