2024幸福企業 11類494家企業獲金獎

賺錢的公司多為員工加薪，才能吸引人才為公司打拚，讓「什麼都漲，就是薪水不漲」在臺灣成為絕響。

推動「賺錢的老闆一定要提供好的薪資福利，一方面才能吸引更多優秀的人才。同時，也可以化解貧富懸殊的世代對立。」是1111人力銀行推廣「幸福企業」的目的。自二○一九年倡行以來，「幸福企業」頒獎典禮進入第六年，歷經五次的頒獎活動，已成各行各業口耳相傳、爭相競逐的大型活動。今年逾三千七百家企業報名，經過綿密而嚴謹的審查，共有十一類四百九十四家榮獲金獎的殊榮。

1111人力銀行總裁林文雄表示，要化解貧富懸殊的世代對立，賺錢的老闆一定要提供最好的福利。讓年輕人對前途充滿信心，逐漸消除年輕人成為「躺平族」或「啃老族」的病態觀念，讓臺灣社會充滿美好的未來！

多賺一成 加薪一％

林文雄建議，如果公司賺錢，希望每增加盈餘一成以上，可以幫員工調薪一％，如增加盈餘二成以上，就調薪二％，以此類推。如果，台灣的產業眞的能夠年年提升業績，年年都能加薪，相信「什麼都漲，就是薪水不漲。」這句話在臺灣成為絕響。

林文雄表示，「幸福企業」要求公司加薪之後，現在應進入第二階段的目標要求。「幸福企業」的員工更加賣力提升業績，例如很多服務業，包括餐飲、百貨等，尤甚很多醫療院所的醫護人員，如果多能視病如親，以和藹可親的笑容面對患者，將是全民之福。

不但民間企業競相加薪留住人才，政府最近三年對軍公教人員已加薪二次（二○二二年加薪四％，今年又加薪四％，明年又將再加薪三％)。如果民間企業不努力賺錢，為員工多加薪，人才荒將日益嚴重。

台隆集團 五度獲金獎

台隆集團旗下HANDS台隆手創館自進台灣市場廿五年來，致力於提供熱愛日本生活文化的消費者，同步體驗日本最新、最優質的多元商品，讓生活中更加便利、舒適、有趣及貼心服務的購物體驗，長久以來深受廣大顧客的支持！台隆集團提供優於法定標準的職場福利，並關注員工的身心靈健康。透過獎勵制度激勵成長，優化職能，營造溫暖且充滿幸福感的工作環境！台隆手創館在二○二四年度的數百位顧客滿意度調查中，高達九十五％的消費者表達高度滿意，這是每一位台隆幸福夥伴共同努力的成果！歡迎熱愛挑戰與工作的專業人才，一同加入台隆團隊，共創幸福！

台灣吉豚屋 幸福感滿滿

台灣吉豚屋由台隆集團引進台灣邁入第九年，秉持著讓每位顧客品嚐豬排後都能感受到滿滿幸福感，更相信「充滿幸福感的員工才能做出高品質的豬排」，積極營造幸福職場，提供多樣化的福利與優質工作條件，連續二年獲得幸福企業的殊榮。

台隆集團表示，吉豚屋今年薪資調整幅度達八％，並積極培養優秀人才，提供多元化的學習，包含內部培訓、進修計畫、日本受訓與主管專業管理課程，幫助員工提升專業技能與領導能力，在工作中得到成就感與自我實現。

吉豚屋福利延伸至員工家人，像是生產祝賀金、就學津貼、重陽敬老津貼等，確保每位員工無後顧之憂，未來將持續精進幸福企業的理念。

聯發國際 月薪五萬再享分紅

聯發國際致力為員工提供優質的職涯發展與豐厚的福利，旗下時尚手搖飲品牌ＵＧ，憑藉亮眼的營運表現，門市單日銷售量破千杯，公司對此祭出高薪搶才，門市正職待遇最高可達五萬元，遠優於其他餐飲同業，門市夥伴能享受高額的獎金分潤，以此激勵員工表現。

公司提供完善的教育訓練和透明的升遷制度，海外版圖跨足美加、歐洲、澳洲、東南亞等地，讓員工擁有國際職涯發展機會。更推出員工持股信託方案，讓同仁可共享公司的經營成果，另外也推行內部創業計畫，讓員工實現自我價值，展現領導能力，打造自己夢想職涯藍圖。 聯發國際用高薪留才，門市正職待遇最高可達五萬元。（圖／聯發國際提供）

金豐機器 全方位創新福利

國內首屈一指、世界名列前茅的沖鍛設備製造商「金豐機器」，提供多元獎金、員工宿舍、視障按摩體驗等，以全方位且創新的福利政策贏得員工認同。

金豐機器提供工作期間的餐點、住宿、哺乳室等設施，為員工營造舒適的工作環境；還有提案獎金、績效獎金、研發專利獎金等豐厚的獎金制度。自入職起即享有團體保險、出差意外險，以及年度免費健康檢查，讓員工無後顧之憂。

金豐機器五年來員工滿意度持續攀升。總經理曾盛明表示，獲得幸福企業金獎是榮譽，更是責任，也為沖鍛產業樹立標竿，「我們將持續優化職場環境，為員工創造更美好的未來，誠邀各領域專才加入，共同實現成為對沖鍛產業有貢獻的世界級企業願景」。

寒舍福利優 扎根攬人才

寒舍集團提供多元福利，包含每日餐食、慶生會、員工旅遊、健康檢查及年終獎金，還設有豐富的課程，涵蓋語言學習、化妝技巧、分級管理培訓以及身心舒壓活動。除內部福利，對外也與多間知名企業簽約提供特約優惠。

此外，寒舍集團旗下萬豪集團分館同仁還可享萬豪集團住宿及餐飲優惠，特別提供一年兩次的「一泊二食」體驗，藉此加深家屬對寒舍的了解與認同，營造更融洽的工作支持系統。

寒舍集團今年積極招募人才，透過就業博覽會及政府各地區就業服務站，並向下紮根強化與高中職的建教合作，以「3+4」七年養成計畫栽培餐旅人才，為未來職場打下堅實基礎。 （圖／寒舍集團提供）

三商美福 關懷員工回饋社會

三商美福在台灣深耕室內裝修廿 多年，每年持續拓展新據點，使得營業額連年增長。他們抱持著「熱情、感恩、堅持」的品牌精神服務客戶，不僅關懷員工、服務客戶，也持續回饋社會，並讓品牌永續進步發展，是三商美福堅持前進的方向。

「我們相信員工是公司最寶貴的資產，因此致力於為每一位員工創造最佳的工作環境和生活質量。」三商美福指出，他們提供國內外獎勵旅遊、全方位福利，支持員工健康、成長與幸福，還額外提供健檢補助，鼓勵員工熱情分享成就及未來目標，在團隊合作中互相幫助。

「我們深知一個團隊的成功來自於成員之間的緊密合作與默契，而員工的幸福與滿足感也會直接影響工作表現。」因此三商美福每年都會舉辦員工旅遊活動，讓大家在放鬆身心的同時，也能增強彼此的了解與信任，打造更加協作的工作環境。

統一超商 持續創造社會價值

統一超商秉持著幸福企業、共好社會與永續地球的理念，努力為消費者提供便利生活，為加盟主謀求穩定獲利，為員工建立公平友善的工作環境，也替股東創造更高價值，以期達到四方滿意的境界，創造7- ELEVEN的社會價值。

在員工福利方面，統一超商提供福儲信託、結婚補助與結婚祝賀、急難救助金、高清愿培育統一企業集團員工子女獎學金、專職護理師、員工心理諮商、眷屬團保優惠、駐點醫師服務、藥師駐點、媽咪健康小禮、健康促進活動，並設有置哺集乳室，還與幼兒托育機構簽約，提供優惠價格、彈性工時等，邀請壯世代、原住民、新住民，一起加入、打拚未來。 統一超商形象照（圖／統一超商提供）

恆隆行 激發員工創新成長

「創新」是企業生存與發展的關鍵！為鼓勵員工勇於嘗試，恆隆行董事長陳政鴻：「面對創新挑戰，失敗在所難免，但它並不可怕，反而是進步的必經之路。」每年董事長特別撥出一％的營業額作為開發準備金，以支持各部門提出年度策略專案，這不僅提供了資源，也讓員工在挑戰中發揮創意，追求卓越。

每年的「閃耀之星」競賽透過專案形式，員工被鼓勵挑戰自我，實踐企業的DNA。獲選者除了可以在年會中受獎，與董事長近距離交流，還有機會享用他親手煎的牛排。這樣物質及精神上的鼓勵，讓員工備感重視與肯定。

恆隆行作為美好生活的代理，把員工當顧客經營，在辦公室配置精選的代理品牌如氣泡水機、淨水器、咖啡機以及空氣清淨機等，讓員工在辦公室也能享受同等質感生活。此外，設置彈性上下班制度，讓員工根據家庭或交通需求安排上下班時間，幫助員工更有效地平衡工作與生活。

恆隆行希冀在這樣文化與制度下，攜手員工一同創造對未來的無限想像，共同打造美好的生活。

上緯 福利優員工最有感

上緯集團主要以四大福利重點，傾聽員工心聲、硬體設備升級、獎金大方發放與勞逸平衡，勇奪二○二四幸福企業製造業的金獎殊榮。董事長蔡朝陽每年舉辦員工座談會，親自與員工交流情誼與創意，也不吝分享創業經驗深化彼此連結。在今年落成的上緯集團產業創新園中，除了設置籃球場和健身房外，為兼顧零碳排提供使用充電樁不收費政策。彈性上下班的施行和家庭日等活動都鼓勵家眷共同參與，體貼每位員工轉換不同身分、兼顧工作與家庭陪伴的訴求。

其中，當提及獎金發放上緯除補助每季每位員工聚餐費用外，旅遊補助最高每人三萬元，鼓勵集團內不同單位伙伴們可共同出遊放鬆解壓。此外，為激勵集團中各部門同仁大展所長、促進新品推動與創造商機，除既有的年度調薪、年度晉升制度，還有不定期績效獎金與固定加發第十三個月年終和員工分紅外，亦推行三年三億的獎金制度，保障員工工作不「薪」苦。

總經理蔡孝德特別強調：「照顧員工是本分」，已連續榮獲第二年金獎的上緯集團，不難從諸多細節中看出公司的用心，持續地把幸福感分享給員工。