7-ELEVEN Fresh 門市首賣鮮活大閘蟹 麝香葡萄每串不到200元
7-ELEVEN即日起限定門市推出秋季當令美食，超商首創於五間Fresh門市開賣「大閘蟹」，每隻重達五兩的大閘蟹，飽滿蟹膏香甜四溢。11月全新開幕的Fresh愿橋門市及全新改裝的Fresh亞萬門市於即日起現場販售新鮮「大閘蟹」，其他3間Fresh康橋、首府及湖美門市則由消費者預購後到店取貨，產季限量、售完為止。此外，也引進來自韓國的麝香葡萄，每串不到200元優惠價格邀請民眾嚐鮮。
2024年4月7-ELEVEN Fresh門市店型首次於台南亮相，至今全台已有5家門市複合超級市場業態的全新「Fresh」店型，開幕逾兩年的亞萬門市，日前也全新改裝為「Fresh亞萬門市」，嚴選上百種生鮮蔬果、肉品海鮮、冷凍商品、火鍋專區與各類進口食材等，完整結構滿足個人與家庭各種客層需求。
還有「韓國麝香葡萄」同時在5間7-ELEVEN Fresh門市開賣，即日起全台7-ELEVEN門市都可透過線上「i划算」平台購買，採整箱販售，每箱有9串、重達3.5公斤，平均一串團購價不用200元就能入手。
7-ELEVEN引進當季盛產韓國麝香葡萄，相較民眾熟知的日本麝香葡萄，果肉更加扎實飽滿，有著像是果凍般Q彈香甜口感，同樣無籽可連皮食用，也可將麝香葡萄加入氣泡水浸泡，自製每到麝香葡萄產季就引起網路熱議的隱藏吃法「氣泡麝香葡萄」，微微氣泡感口感冰涼順口。
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