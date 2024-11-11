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「聯聚與談會」來了 ACPV ARCHITECTS 創辦人談美學造市

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／聯聚建變提供
圖／聯聚建變提供

聯聚文教基金會將於2024年12月8日在台中國家歌劇院中劇院舉辦「聯聚與談會」，以「Sculpting the City 美學造市」為主題，邀請來自義大利米蘭的ACPV ARCHITECTS兩位創辦人，主席Antonio Citterio與執行長Patricia Viel，共同探討建築設計如何影響城市美學。

聯聚表示，在這場聚焦東西方文化交流的盛會中，聯聚建設與ACPV ARCHITECTS將分享雙方合作的三件建築新作，為台中地標建築注入全新視角。

ACPV ARCHITECTS總部位於米蘭，由著名建築師Antonio Citterio和Patricia Viel共同創立，Antonio Citterio更被譽為義大利設計傳奇人物，設計領域不僅涵蓋建築，也是傢俱設計師、工業設計師，作品曾獲MOMA紐約現代藝術博物館典藏。

ACPV ARCHITECTS作品遍及世界各地，包括巴黎、倫敦、米蘭等全球12座寶格麗飯店、米蘭文華東方酒店等精品酒店，ACPV ARCHITECTS與聯聚建設在建築觀點上有許多共通之處，受經典啟發，並致力於追求美學新觀點。

聯聚文教基金會由聯聚建設創辦，關注台中永續發展，長期投入生活美學、文化教育、社會福利議題，過去曾舉辦「聯聚城市稻田」、「理仁美感市集」等活動，旗下地標建築「聯聚中雍」、「聯聚瑞和」，曾於疫情期間打上「台中加油」的打氣燈光，為許多台中市民帶來溫暖力量。

聯聚今年成立三十週年，除推出系列作品，並公開與義大利建築大師ACPV ARCHITECTS合作三件建築新作的消息。

聯聚與談會為創造建築、藝術、文化交流的平台，去年曾邀請日本知名建築師隈研吾來台，分享新作背後哲思，今年以「Sculpting the City 美學造市」為主題，邀請義大利建築大師ACPV ARCHITECTS兩位創辦人來台進行演講，透過與談環節，創造與大師面對面交流機會，活動為預約制需憑票券入場。

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