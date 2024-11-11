挺中華隊「嗑」韓應援 全家 APP 搶券 推指定商品88折

2024世界棒球12強賽開打，全家（5903）推出必勝「嗑」敵攻略，於11月13日起的每場對戰日，可以在全家會員APP優惠趣搶券，獲得指定商品88折，而首戰對決宿敵韓國，邀請球迷嗑掉韓式炸雞、韓式義大利麵，一起剋韓致勝。

另外11月13日起，全家也推出Premier12獨家周邊，單筆消費滿168元，即可獲得Premier12中華隊紋身貼紙，更可以59元加購Premier12中華隊棒球捏捏球，為中華隊加油。最後，11月11日為國際起司日，再加上天氣逐漸轉涼，全家便利商店看好濃郁溫暖商機，將於11月13日推出13款香氣濃郁的「濃郁起司饗宴」，甜點、鹹麵包、鍋物、冰品通通有。

2024年世界棒球12強賽開打，台灣將於11月13日於台北大巨蛋出戰首場對決，全家便利商店推出三大活動與球迷共同為中華隊應援。

活動一：「全家」APP搶券推必勝「嗑」敵攻略！指定商品88折

中華隊11月13日首戰對決宿敵韓國，想剋韓就是要「嗑」韓，消費者可於11月13日早上10:00於全家會員APP優惠趣搶券，可獲得「韓式炸雞、韓式辛牛義大利麵」單件88折優惠券，邀請球迷朋友一起吃韓式，「嗑」敵致勝。另外，中華隊於11月14日~11月18日分別還有四場比賽，也將於每場對戰日早上10:00開放於全家APP搶券，推出「嗑」敵指定商品單件88折優惠券，讓大家幫中華隊集氣加油。

活動二：世界棒球12強賽獨家周邊，消費滿指定金額免費送Premier12中華隊紋身貼紙

全家也再推世界棒球12強賽獨家周邊，消費者凡於11月13日至11月26日，於全台「全家」店舖單筆消費滿168元，即可免費獲得Premier12中華隊紋身貼紙，還可加價59元獲得Premier12中華隊棒球捏捏球。其中紋身貼紙收錄中華隊logo、Q版應援棒及棒球等圖樣，十分吸睛可愛；捏捏球則還原真實棒球大小，手感絕佳。無論是進球場觀賽，或是在家守著電視集氣，絕對都是最強應援神器，贈品數量有限，送完為止。

活動三：應援中華隊，Let’s Café買2送2，媽媽煮藝四件88折

看球賽當然不能少了飲品跟美食，11月13日~11月18日全家會員APP-隨買跨店取推出Let’s Café經典美式(特大杯，冰熱不限)買2送2優惠活動，同時即日起至11月26日，「全家」媽媽煮藝冷凍炸、烤物系列享兩件92折、四件88折優惠，而冷藏區的媽媽煮藝袋裝炸、烤物於11月13日~11月26日也享任選兩件92折優惠。

此外，迎接11月11日世界起司日，再加上天氣逐漸寒冷，更讓人想透過品嚐起司奶香風味來獲得溫暖療癒，全家便利商店看好濃郁溫暖商機，將於11月13日陸續推出13款香氣濃郁、鹹甜皆有的「濃郁起司饗宴」，讓起司控可以從早吃到晚。

早餐時段推出4款起司麵包，首推「黑金起司鹽可頌」內餡由起司紅醬、切達起司、帕瑪森起司製成的乾酪條，外層再撒上帕瑪森起司粉；「辣傑克乳酪小土司」將起司丁與自製墨西哥辣椒起司醬捲入Q彈小土司中，表面撒上蒙特利胡椒傑克乳酪絲，另外還有以鹹蛋糕為開發的「起司乳酪蛋糕麵包」、勁辣十足的「勁辣老司雞麵包」等鹹起司麵包供消費者選擇。