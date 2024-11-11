台北市租屋族首選曝光 房仲公會：這裡 CP 值最高

近年租金「驚驚漲」，在北市租房該選哪裡？台北市不動產仲介公會統計各行政區「房價租金比」，理事長蘇金城表示，依照內政部實價登錄的資料推算，台北市租屋族租屋的首選，應該是文山區，無論是公寓住宅還是電梯住宅，房價租金比都相對較高，適合租屋。

房價租金比是房價和租金的比值，公會表示，房價租金比愈高，表示該區房價與房租差距大，對房客來說購屋相對困難，建議租屋；房價租金比低，表示該區房價與房租差距小，對房客來說購屋難度相對較低，購屋者可以列入考慮。

以大樓華廈為例，中正區房價租金比平均為55.5倍，表示中正區平均要用55.5年的租金才能買房，購屋難度高，建議租屋，另外南港、文山區房價租金比也都約在50倍。反觀倍數最小的大同區，僅有34倍。

在公寓類，文山區44.5倍、信義區44.4倍、北投區為42.6倍，顯示這三區租屋CP值最高，倍數最小的仍為大同區，僅有27倍，購屋應該比較適合。

台北市不動產仲介經紀業公會理事長蘇金城表示，由於房價飆漲，市區內的高房價讓一般受薪階級望塵莫及，想要住在台北市區，就近上班地點，大多只能選擇租屋，相對於高房價，租金反而顯得相對親民。

在電梯住宅類，中正區及南港區一在台北市中心，另一在高密度就業的南港區，中正區單價高居第二名，而月租金相對偏低，因此突顯出其高CP值。

南港區因經貿園區及媒體園區等新開發，引進大量年輕就業人口，租屋需求高，由於新舊屋交錯多，平均月租金偏低。

在公寓類，市區同樣受到青睞，但是相對租金也高，反倒是文山區及北投區，因公寓屋齡老舊，地點又相對較遠，房價及租金都不高，租屋CP值穩居前3名。

蘇金城表示，文山區近10年來的集合大樓新建案不多，租屋市場還是以屋齡20年以上的老舊住宅為主，因此房價及租金都來得較低；再加上信義快速道路及捷運文湖線的運輸，進入市區的交通成本低，未來還有環狀線南段連接新店、中永和及新莊等地，前景看好，租屋購屋都適合。