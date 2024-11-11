板橋美食新地標 藏壽司「板橋遠科店」11月19日開幕慶9折

藏壽司「板橋遠科店」插旗遠東通訊園區，將於11月19日起試營運，並預計在11月26日盛大開幕。藏壽司「板橋遠科店」以充滿濃濃日本風情的「番付表牆」為設計主題，呈現獨特的視覺外觀。為歡慶新店開幕，推出為期 14 天（11月19日至12月2日）九折優惠活動。

藏壽司 「板橋遠科店」強勢登陸板橋遠東通訊園區。看準周邊人潮，藏壽司精心打造充滿日式風情的全新分店，氣派品牌標誌搭配獨特的「番付表」牆面妝點外觀，讓藏友們一秒飛到日本。瞄準園區與周邊上班族以及周末家庭聚餐需求。

藏壽司「板橋遠科店」也特別推出限時優惠慶開幕，在11月19日至12月2日期間，來店消費並於結帳時按讚或追蹤品牌官方社群，並完成指定步驟，享有9折優惠。

此外，繼TSUM TSUM扭蛋引爆可愛風潮後，藏壽司再推出超萌 「迪士尼TSUM TSUM 系列特別企劃」限量滿額贈兩波。11月11日及11月19日至全台分店當日折扣後單筆消費滿1,200 元，完成指定任務，至櫃台出示畫面及發票，即可兌換。

第一波限量贈禮 「迪士尼TSUM TSUM系列限量洗衣袋」 將於11月11日率先登場。第二波贈禮 「迪士尼TSUM TSUM系列限量零錢包」 於 11 月19日與「藏壽司板橋遠科店」同步登場。兩波活動均為限量贈禮，自活動日開跑換完為止。

為迎接逐漸轉涼的秋季，藏壽司11月19日至11月25日，限時7天推出「品蟹鮭來祭」人氣海味餐點，從「豪華三鮮（干貝、鮭魚、大鮮蝦）」到香氣撲鼻的「炙烤起司蟹風味棒」，每一款都能品嘗鮮美海味。