新店人買房只選新店？專家：單價站百萬有跡可尋

天母人買房愛買天母房，眾所周知，新北市呢？韾傳不動產智庫執行長何世昌表示，新北有兩個行政區民眾在地認同感極為強烈，就是新店區、永和區。過去「永和人買房選永和」、「新店優先買新店」幾乎市場共同認知。

不過，近幾年來，因為永和新建案供給量低，永和人「買房選永和」逐漸消失，買盤外溢到中和去。反觀新店人仍舊堅守「留在新店」的既有觀念不變。

以新店各區塊來說，區公所、五峰重劃區、大坪林、裕隆城一帶客源十之八九是新店人，極少數是北市文山客。央北重劃區也相同，區內買盤約有近七成是新店人，另外三成是台北市區客，大多來自中正、大安、信義區。

妙的是，除了少部分因工作等地緣性因素外，新北市其他區域的民眾鮮少會到新店買房，因為新店房價實在太貴了，新店市區房價水準與文山差異不大，能買得起新店，不如就買到北市去。但對新店人而言，他們依然選擇新店，輾轉至文山、萬華等地買房的人並不多。

為何新店居民對自己區域的認同度如此之高呢？各界說法大致有四種：

一、新店早年是高階公務員移居的熱門區域，不可否認的，這類族群會有「傲性」，而「傲性」可能會轉化成對區域的認同、或者榮譽感，買房自然而然會選在原生地。

二、經濟實力強。說穿了就是有錢，可能上一代高階公務員收入高，或是後輩人才濟濟，多數人經濟實力足以負擔當地房價，受高價推擠而往外圍買房的人相對少。

三、商業高度發展且成熟。因為商業發達、生活機能成熟度不亞於台北市文山區，導致新店人大多不會移居北市蛋白區，如果實力足夠，他們會選擇直上台北蛋黃區的機率，遠高於移居蛋白。

四、難以言說的榮譽感。世代居住在新店的民眾，可能已催生出高度的「社群意識」，也許嘴巴不說、本身也未查覺，但內心深處對自己所居住的地方擁有榮譽感，比較不會考慮到其他區域買房子。

何世昌表示，新店在今年7月成屋房價站上一坪百萬，位於五峰重劃區的「琢青」高樓層以每坪100萬成交，也許有些人認為出現每坪百萬元的房價是炒作，但如果深入理解，或許會發現新店高房價有脈絡可尋。