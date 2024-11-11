國產偕同台灣營建研究院 打造全台首座 Al 智慧混凝土廠

國產建材實業（2504）宣布，偕同台灣營建研究院進行「大數據AI生產管理輔助系統～預拌混凝土4.0智能生產模組」計畫，並以國產台中廠為示範廠，導入AI 4.0智能生產輔助系統，成為全台第一座AI智慧混凝土廠，預計2025年第2季完成測試並逐步推廣到其他廠區。

國產表示，希望透過AI智能生產的創新技術，達到一鍵標準自動化，減少原料耗損與節省成本，讓品質控管最優化，大步邁向低碳永續

身為國內預拌混凝土龍頭的國產，累積一甲子的堅強實力，市占率超過18％，幾乎每5棟建築就有一棟是由國產建材集團的高端混凝土所澆築的。

目前，國產擁有業界最多的全台28個預拌混凝土廠，不僅能靈活調度、相互支援，還具備高供應能力，更投下鉅資建構科技行控暨服務中心，以砂石轉運樞紐「台北港埠通商」與全台28個混凝土信賴廠區，形成綿密的供應網絡，並以大溯源管理落實「國產安心建材履歷」，走在國內混凝土業的前端。

「集團最終目的是建立工業4.0智慧工廠，達到一鍵標準自動化！」國產建材實業研發中心副總經理楊志強說，預拌混凝土是即時生產的產業，無法事前生產存放，都是配合營建工程進度出貨，過去混凝土品質仰賴拌和機操作人員的經驗與專注力，難免會有人為誤差。

導入AI智能管理之後，透過自動化監控設備可以即時掌握混凝土品質，穩定設計強度，減少原料耗損與失誤率，並提升安全係數。

此次特別委託台灣營建研究院進行「大數據AI生產管理輔助系統～預拌混凝土4.0智能生產模組」計畫，透過共同研發執行的AI軟硬體解決方案，希望建構一個全新形態的預拌混凝土智能輔助生產工廠雛型。

楊志強表示，目前已在國產台中廠進行試產與最佳化調整，預計2025年第2季完成測試，再擴展至全台其他廠區，持續優化精進高端混凝土研發實力，並擴大國產建材實業與同業的競爭力差距。

台灣營建研究院陳育聖博士指出，這是一個為期三年的計畫，主要是為了建構AI智能預拌混凝土生產系統，在設備開發上，第一年執行細粒料表面水自動量測系統、預拌車殘水排除系統評估與開發。

第二年進行粗粒料級配辨識系統、即時原料儲存計量管理系統等設備開發；第三年除進行混凝土料相辨識系統開發外，最後將整合所有系統開發AI最適配比與生產管理系統，以生產出兼具品質、施工性與經濟性的混凝土。

台中廠導入AI偵測設備，精準掌握混凝土品質

實際跟隨研發團隊來到國產台中廠，目前已裝設三項AI偵測設備，正在進行測試與優化，包括細粒料表面水自動量測系統、原料庫存計量管理系統、預拌車車況監測系統。

楊志強表示，AI人工智能管理與設備自動化是工業4.0的核心，國產導入AI生產管理輔助系統後，蒐集的相關數據可以上傳到廠區操作台，連接到調度室，甚至是科技行控中心，透過AI大數據進一步優化混凝土製程，增加客戶的信賴感。

而且拌和效能一次到位，可減少原料損耗，成本至少可節省一成，同時可依混凝土品質提升狀況，進行安全係數調整及減碳效益評估。