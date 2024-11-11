快訊

夢想豪宅變陸地孤島 東京超高層大樓的生活實況

認了！遭爆不倫39歲觀光大使 日民主黨魁玉木雄一郎道歉

11月恐首次4颱同存 醫：心臟病患增加也與這事有關

國產偕同台灣營建研究院 打造全台首座 Al 智慧混凝土廠

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
預拌車安裝液壓計則可自動測試混凝土坍流度。國產建材實業提供
預拌車安裝液壓計則可自動測試混凝土坍流度。國產建材實業提供

國產建材實業（2504）宣布，偕同台灣營建研究院進行「大數據AI生產管理輔助系統～預拌混凝土4.0智能生產模組」計畫，並以國產台中廠為示範廠，導入AI 4.0智能生產輔助系統，成為全台第一座AI智慧混凝土廠，預計2025年第2季完成測試並逐步推廣到其他廠區。

國產表示，希望透過AI智能生產的創新技術，達到一鍵標準自動化，減少原料耗損與節省成本，讓品質控管最優化，大步邁向低碳永續

身為國內預拌混凝土龍頭的國產，累積一甲子的堅強實力，市占率超過18％，幾乎每5棟建築就有一棟是由國產建材集團的高端混凝土所澆築的。

目前，國產擁有業界最多的全台28個預拌混凝土廠，不僅能靈活調度、相互支援，還具備高供應能力，更投下鉅資建構科技行控暨服務中心，以砂石轉運樞紐「台北港埠通商」與全台28個混凝土信賴廠區，形成綿密的供應網絡，並以大溯源管理落實「國產安心建材履歷」，走在國內混凝土業的前端。

「集團最終目的是建立工業4.0智慧工廠，達到一鍵標準自動化！」國產建材實業研發中心副總經理楊志強說，預拌混凝土是即時生產的產業，無法事前生產存放，都是配合營建工程進度出貨，過去混凝土品質仰賴拌和機操作人員的經驗與專注力，難免會有人為誤差。

導入AI智能管理之後，透過自動化監控設備可以即時掌握混凝土品質，穩定設計強度，減少原料耗損與失誤率，並提升安全係數。

此次特別委託台灣營建研究院進行「大數據AI生產管理輔助系統～預拌混凝土4.0智能生產模組」計畫，透過共同研發執行的AI軟硬體解決方案，希望建構一個全新形態的預拌混凝土智能輔助生產工廠雛型。

楊志強表示，目前已在國產台中廠進行試產與最佳化調整，預計2025年第2季完成測試，再擴展至全台其他廠區，持續優化精進高端混凝土研發實力，並擴大國產建材實業與同業的競爭力差距。

台灣營建研究院陳育聖博士指出，這是一個為期三年的計畫，主要是為了建構AI智能預拌混凝土生產系統，在設備開發上，第一年執行細粒料表面水自動量測系統、預拌車殘水排除系統評估與開發。

第二年進行粗粒料級配辨識系統、即時原料儲存計量管理系統等設備開發；第三年除進行混凝土料相辨識系統開發外，最後將整合所有系統開發AI最適配比與生產管理系統，以生產出兼具品質、施工性與經濟性的混凝土。

台中廠導入AI偵測設備，精準掌握混凝土品質

實際跟隨研發團隊來到國產台中廠，目前已裝設三項AI偵測設備，正在進行測試與優化，包括細粒料表面水自動量測系統、原料庫存計量管理系統、預拌車車況監測系統。

楊志強表示，AI人工智能管理與設備自動化是工業4.0的核心，國產導入AI生產管理輔助系統後，蒐集的相關數據可以上傳到廠區操作台，連接到調度室，甚至是科技行控中心，透過AI大數據進一步優化混凝土製程，增加客戶的信賴感。

而且拌和效能一次到位，可減少原料損耗，成本至少可節省一成，同時可依混凝土品質提升狀況，進行安全係數調整及減碳效益評估。

目前，國產除了委託台灣營建研究院進行為期三年的計畫，未來也可望與工研院合作，針對智慧工廠與減碳計畫申請科專計畫，為低碳永續盡一份心力。

國產偕同台灣營建研究院，在台中廠打造全台第一座AI智慧混凝土廠。國產建材實業提供
國產偕同台灣營建研究院，在台中廠打造全台第一座AI智慧混凝土廠。國產建材實業提供
台中廠拌和機輸送帶導入「細粒料表面水自動量測系統」。國產建材實業提供
台中廠拌和機輸送帶導入「細粒料表面水自動量測系統」。國產建材實業提供
傳統測混凝土坍度須由人工取樣。國產建材實業提供
傳統測混凝土坍度須由人工取樣。國產建材實業提供

AI

延伸閱讀

河北農業大數據 蔬菜一年2收變7收

內蒙光電站併網發電 減碳470萬噸

南市正副議長賄選案二審開庭 市議員李文俊3人否認犯罪

森林生態完整保留 哈赫拿爾森林公園預備開放

相關新聞

川普收保護費房市會慘？ 房仲：美中對抗台灣「吸金」

近年政府打炒房「管住不管工商」，加上產業積極擴廠，工業不動產價格看俏。根據內政部都市地價指數，今年上半年全國工業區地價指...

國產偕同台灣營建研究院 打造全台首座 Al 智慧混凝土廠

國產建材實業（2504）宣布，偕同台灣營建研究院進行「大數據AI生產管理輔助系統～預拌混凝土4.0智能生產模組」計畫，並...

中鋼攜手富田電機成立「聯合實驗室」 共同開創高值化馬達

中鋼近日攜手富田電機設立「中鋼-富田聯合實驗室」，建構研發平台，鎖定電動車、無人機與AI機器人等三大馬達用途領域，雙方展...

2024大稻埕秋獲季 Jo MaloneＸ 台灣設計師品牌 Jin Garden 壓軸登場

為期兩週的2024大稻埕秋獲季精彩落幕，今年適逢建城140年，大稻埕創意街區發展協會首次舉辦時尚VIP之夜，由英倫香氛品...

王品旗下「尬鍋」攜金蘭食品推三杯雞鍋、蜜醬霜淇淋

王品集團旗下「尬鍋」攜手金蘭食品，即日起至明年1月1日，端上爆炒三杯雞湯火鍋、醬香黑蜜炸雲朵、蜜醬油霜淇淋等5道新餐。活...

中鋼攜手富田電機成立「聯合實驗室」 共同開創高值化馬達新紀元

中鋼（2002）為一貫作業煉鋼廠，生產供應國內各項基礎建設、產業發展與國防科技所需的優質鋼鐵材料，也依照產業新興需求及趨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。