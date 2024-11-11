中鋼攜手富田電機成立「聯合實驗室」 共同開創高值化馬達

中鋼近日攜手富田電機設立「中鋼-富田聯合實驗室」，建構研發平台，鎖定電動車、無人機與AI機器人等三大馬達用途領域，雙方展開深化研究，將中鋼開發的高性能電磁鋼，應用在富田電機製造的高規電動馬達產品，將可望在提升無人機的升力和續航力方面，實現「1+1大於2」的合作綜效。

中鋼是一貫作業煉鋼廠，生產供應國內各項基礎建設、產業發展與國防科技所需的優質鋼鐵材料，也依照產業新興需求及趨勢，協助台灣用鋼業者開發高品質鋼材。

富田電機是知名電動載具動力系統及工業馬達技術暨製造廠，自1988年創立以來專注各式馬達之研發設計與製造，不僅以自有品牌FUKUTA成功建立優質形象，馬達產品更多元應用於公路型及非公路型電動載具、風機、工具機與泵浦等產業。

富田電機創辦人張金鋒董事長秉持「創新、熱忱、誠信」的經營理念，與中鋼「團隊、企業、踏實、求新」的中鋼精神，以及「誠信正直」價值觀不謀而合。

10多年前在全球電動車發展萌芽之際，中鋼透過早期供應商參與模式，與富田電機展開合作契機，將開發的高磁通、低鐵損電磁鋼導入其馬達產品，成功打入美系和日系電動車供應鏈。

近年來全球掀起無人機風潮，政府在國內積極推動無人機產業鏈國產化，中鋼因應無人機和機器人馬達對高效率及高扭力的需求特性，已成功開發薄頂規超高磁通電磁鋼20CS1500P之專用材料，另富田電機也成立小型化事業部，聚焦無人機、低軌衛星及AI機器人相關市場，尤以無人機馬達的發展最為迅速。

中鋼過往除了與富田電機協同開發電動車馬達產品，也成功協助富田電機導入中鋼自主研發的自黏塗料技術，並建立自黏鐵芯馬達量產實績，近日雙方更進一步攜手成立「聯合實驗室」研發平台，結合高端鋼材及先進馬達產製技術的優勢，深化研發技術鏈結，將可提升無人機的升力和續航力。