2024大稻埕秋獲季 Jo MaloneＸ 台灣設計師品牌 Jin Garden 壓軸登場

為期兩週的2024大稻埕秋獲季精彩落幕，今年適逢建城140年，大稻埕創意街區發展協會首次舉辦時尚VIP之夜，由英倫香氛品牌Jo Malone 和台灣知名設計師品牌Jin Garden 2025聯名圖書館系列，舉辦一場香氛時尚藝術盛典，成為今年大稻埕秋獲季最吸睛的亮點。

2024大稻埕秋獲季以香味，美味，品味三味一體為主軸，透過導覽走讀及體驗工作坊等活動，帶領民眾透過五感體驗大稻埕產業風貌。

Jo Malone 今年夏天進駐大稻埕百年古宅，打造形象概念店，也成為設計師黃秀瑾的靈感來源。黃秀瑾說，她對於夏天的記憶，就是由氣味開始的，透過不同時期的香氣，嘗試使用不同風格的香氛元素和設計布花，將氣味透過視覺感官來體現。而Jo Malone和服裝品牌Jin Garden擁有的共通點就是對於花卉的迷戀。

這次布花圖騰，就選擇了以香氛元素茉莉．薰衣草．薄荷進行創作，並融入台灣特有種植物--太魯閣櫟，多元融合英倫風格，以簡潔，優雅，純粹來記錄臺灣之美。並邀請國際知名編舞家林美虹老師，為聯名服裝秀編舞，讓走秀充滿氛圍感。

事實上，香氛已成為設計師品牌的重要元素，許多時尚設計師將其視為延伸品牌特色和情感表達的媒介。香氛不僅僅是氣味，更是一種無形的「品牌語言」，能捕捉並傳遞品牌的個性和故事。設計師黃秀瑾將Jo Malone圖書館系列香調與Jin Garden特定的美學風格，營造清新優雅的氣質，為現場帶來空靈芬芳的氛圍。這次除聯名系列「綻放」外，伸展台上模特兒也都穿上英國品牌Clarks鞋子，讓大稻埕秋獲季的時尚之夜，充滿濃濃英倫風。

黃秀瑾在服裝界有「璀璨之花」稱號，曾獲台灣服裝設計兩屆設計金獎，作品曾亮相上海．東京．紐約和巴黎等時裝周。此次在大稻埕秋穫季，黃秀瑾也發表其品牌Jin Garden的2025春夏系列「城市遊走」及「幻影花園」。

她說設計靈感是源自於城市街景與花園，融合花卉、歷史建築，讓印花成為一種共通語言，色彩繽紛的花朵，外觀輪廓也融入了中西潮東方元素，設計遊走在中性大膽鮮明的印花和充滿獨立女性化的線條上，這兩者都是她擅長的風格，前者為浪漫的典雅主義花卉，後者呈現詭譎神秘的超現實氣息。

黃秀瑾希望在滿足細膩的使用需求之外，亦保留了屬於創意靈魂的自由意志，期盼每位穿上Jin Garden的時尚迷，都化身為行走藝術，為印花風格開啟了不一樣的多重宇宙。