快訊

夢想豪宅變陸地孤島 東京超高層大樓的生活實況

認了！遭爆不倫39歲觀光大使 日民主黨魁玉木雄一郎道歉

11月恐首次4颱同存 醫：心臟病患增加也與這事有關

台灣首例 仲恩細胞廠通過日本 MHLW 外國製造所認定

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

仲恩生醫（7729）海外布局傳捷報，該公司11日宣布，已獲日本厚生勞動省（MHLW）核發「再生醫療等製品外國製造業者認定證」，成為台灣唯一取得MHLW認定的「再生醫療等製品-外國製造業者」，創下台灣再生醫療產業首例紀錄。

董事長王玲美表示，仲恩生醫為拓展日本市場佈局多年，如今取得日本MHLW認定，成為日本官方認定的合格再生醫療製劑廠，與歐美等先進國家藥廠並駕齊驅，為台灣細胞治療產業在日本監管市場寫下新頁，也為明年申請日本暫時性藥證計畫打下穩固基石。

王玲美說，仲恩生醫取得日本MHLW外國製造所認定，即可合法生產、販售自有異體脂肪間質幹細胞產品Stemchymal治療脊髓小腦性共濟失調症（小腦萎縮症）新藥，也預先因應日本授權對象（REPROCELL）取得日本暫時性藥證後的商業活動。此外，仲恩也將同時持續推進台灣暫時性藥證申請，目標成為台灣再生醫療製劑條例公告後，異體細胞新藥實際應用於罕病治療的第一例。

王玲美進一步指出，根據疾病盛行比率推估，小腦萎縮症全球患者逾35萬人，因現今仍無有效藥物，讓Stemchymal深具市場潛力，加上Stemchymal已取得日本孤兒藥認證資格，依據日本授權對象REPROCELL銷售預測進而評估，仲恩生醫在取得台日兩地暫時性藥證後，初期能快速進入小腦萎縮症治療市場10%市佔率，並逐步擴展國際醫療市場商機，進而帶動營運起跑，藉由Stemchymal產品銷售及銷售權利金，有望加速達損益兩平。除產品銷售營收外，若綜合銷售權利金、里程碑金及其他適應症藥品開發及授權金等，營收獲利成長可期。

另根據Marketresearch.biz市場報告指出，2023年小腦萎縮症整體市場規模為115億美元，預計到2033年將達到207億美元。

延伸閱讀

完全不加一滴水！日本青森「希望の雫」蘋果汁封存果實美味靠這技術

日本國會午後投票選首相 石破茂可能獲小黨民主黨支持保住大位

日本藝術家「復活」了死去11年的妻子！縱使AI沒感情卻能讓使用者滿懷情感

石破茂恭賀川普勝選「通話僅5分鐘」 自民黨幹部曝原因：首相體諒川普

相關新聞

川普收保護費房市會慘？ 房仲：美中對抗台灣「吸金」

近年政府打炒房「管住不管工商」，加上產業積極擴廠，工業不動產價格看俏。根據內政部都市地價指數，今年上半年全國工業區地價指...

國產偕同台灣營建研究院 打造全台首座 Al 智慧混凝土廠

國產建材實業（2504）宣布，偕同台灣營建研究院進行「大數據AI生產管理輔助系統～預拌混凝土4.0智能生產模組」計畫，並...

中鋼攜手富田電機成立「聯合實驗室」 共同開創高值化馬達

中鋼近日攜手富田電機設立「中鋼-富田聯合實驗室」，建構研發平台，鎖定電動車、無人機與AI機器人等三大馬達用途領域，雙方展...

2024大稻埕秋獲季 Jo MaloneＸ 台灣設計師品牌 Jin Garden 壓軸登場

為期兩週的2024大稻埕秋獲季精彩落幕，今年適逢建城140年，大稻埕創意街區發展協會首次舉辦時尚VIP之夜，由英倫香氛品...

王品旗下「尬鍋」攜金蘭食品推三杯雞鍋、蜜醬霜淇淋

王品集團旗下「尬鍋」攜手金蘭食品，即日起至明年1月1日，端上爆炒三杯雞湯火鍋、醬香黑蜜炸雲朵、蜜醬油霜淇淋等5道新餐。活...

中鋼攜手富田電機成立「聯合實驗室」 共同開創高值化馬達新紀元

中鋼（2002）為一貫作業煉鋼廠，生產供應國內各項基礎建設、產業發展與國防科技所需的優質鋼鐵材料，也依照產業新興需求及趨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。