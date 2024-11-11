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王品旗下「尬鍋」攜金蘭食品推三杯雞鍋、蜜醬霜淇淋

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品集團旗下「尬鍋」攜手金蘭食品，即日起至明年1月1日，端上爆炒三杯雞湯火鍋、醬香黑蜜炸雲朵、蜜醬油霜淇淋等5道新餐。王品/提供
王品集團旗下「尬鍋」攜手金蘭食品，即日起至明年1月1日，端上爆炒三杯雞湯火鍋、醬香黑蜜炸雲朵、蜜醬油霜淇淋等5道新餐。王品/提供

王品集團旗下「尬鍋」攜手金蘭食品，即日起至明年1月1日，端上爆炒三杯雞湯火鍋、醬香黑蜜炸雲朵、蜜醬油霜淇淋等5道新餐。活動期間，姓名讀音有ㄐㄧㄣ或ㄌㄢˊ任一字的消費者，內用兩客套餐任一鍋升級爆炒三杯雞湯，並贈醬香黑蜜炸雲朵1份。另外，即日起「石二鍋」與7-ELEVEN「Homeal家藏美味」，合作獨家推出石二鍋爆香石頭鍋、辛香辣姐鍋個人冷凍鍋物，不用辛苦排隊，簡單復熱就能開鍋。

搶攻年末聚餐潮，台式潮鍋「尬鍋」再出招，即日起至明年1月1日，以台灣人最熟悉古早味金蘭醬油為基底，研發出爆炒三杯雞湯火鍋、金蘭秘製醬炸蛋和醬香黑蜜炸雲朵，自助吧區另有蜜醬油霜淇淋、懷舊豬油拌飯共5款新品。

其中，爆炒三杯雞湯火鍋提供專人桌邊爆炒三杯雞、搭配金蘭油膏，完美提味雞湯醬香鮮甜。湯頭含底料雞腿肉，單點價99元。金蘭秘製醬炸蛋則以醬油、雪花釀調製黃金比例沾醬，鹹香微辣略帶酒香。甜點醬香黑蜜炸雲朵，用醬油調製醬香黑蜜醬鹹甜滋味。

期間限定的「金尬意．蘭作伙」雙人套餐，優惠價1,199元，能一口氣吃遍所有聯名新品。明年1月1日前，姓名讀音有ㄐㄧㄣ或ㄌㄢˊ任一字的消費者，內用兩客套餐，任一鍋升級為爆炒三杯雞湯並贈醬香黑蜜炸雲朵1份。活動期間，消費聯名雙人套餐或升級爆炒三杯雞湯，贈金蘭好物網優惠碼。

為滿足在家料理、在外用餐需求，石二鍋與7-ELEVEN「Homeal家藏美味」聯名，復刻排隊名店石二鍋湯頭，新推出爆香石頭鍋、辛香辣姐鍋2款冷凍鍋物，「爆香石頭鍋」以洋蔥爆香湯底，加入雞湯、日本柴魚汁熬煮。「辛香辣姐鍋」湯底香醇辛香，使用豚骨、昆布為基底，加入辣椒、洋蔥、蒜等辛香料，兩款鍋物皆附石二鍋人氣魚豆腐，微波3分鐘就能開鍋，即日起購買享7-ELEVEN名鍋盛典活動2件92折、3入88折活動。

湯底必備的火鍋料，王品集團也準備好了，即日起青花驕藏椒爆漿貢丸mini包、石二鍋綜合火鍋料mini包，皆於全家便利商店上架。青花驕藏椒爆漿貢丸，將磨碎的青花椒粒融入貢丸，爽脆鮮麻不嗆口。石二鍋綜合火鍋料，精選門店人氣品項，能品嘗到百香魚豆腐、芋香貢丸、水晶餃、香菇貢丸好料，吃飽也吃巧。

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