2025經濟關鍵字 投票抽iPhone

2024年將進入尾聲，回顧這一年，全球主要經濟體通膨壓力已有緩和，美國聯準會9月、11月連續降息，顯示高利率時代將結束，隨著川普將再度入主白宮、俄烏戰爭與中東戰爭難以落幕、中國大陸景氣持續低迷，展望2025年，將有全新的風貌嗎？

經濟日報舉辦「2025經濟關鍵字大預測」票選活動，邀請讀者票選心目中的2025經濟關鍵字，預測明年經濟發展情勢。活動由遠傳電信、遠東SOGO協辦。 「2025經濟關鍵字大預測」活動從今（11）日中午12時起到12月13日中午12時止，歡迎讀者透過官網投票。每人每日可投票一次，可累計投票，投票次數愈多，中獎機會愈高。

本報將在12月19日舉行「經濟投資展望論壇」揭曉民眾票選第一名的經濟關鍵字，並在12月26日於官網公布中獎名單。本活動設有「預測王」及「參加獎」，「預測王」共五名，將由選中經濟關鍵字名單中抽出，有機會抽到市價2.99萬元的iPhone 16（128G）；「參加獎」則由本活動全部投票名單中抽出，將可獲遠東SOGO禮券2,000元，共50名。

經濟日報預先邀請政府首長、企業領袖、學者專家等提供他們心目中的經濟關鍵字，精選出34個候選字，供讀者票選，讀者可到官網瀏覽其選字理念。

不少專家對於明年經濟有樂觀期待，推薦的字如「穩」、「榮」、「發」、「展」、「亮」、「昂」；也有專家對於景氣看法較為保守，推薦「混」、「慎」、「岐」等。由於人工智慧大熱門，跟人工智慧相關的字如「算」、「力」、「軟」、「仝」、「生」等。至於地緣政治風險不斷，專家也推薦「和」、「望」等字。

經濟日報邀請讀者票選您心目中2025年經濟關鍵字，歡迎民眾踴躍投票，「2025經濟關鍵字大預測」活動官網為：https://money.udn.com/keywords2025/。