2025經濟關鍵字 投票抽iPhone

經濟日報／ 本報訊

2024年將進入尾聲，回顧這一年，全球主要經濟體通膨壓力已有緩和，美國聯準會9月、11月連續降息，顯示高利率時代將結束，隨著川普將再度入主白宮、俄烏戰爭與中東戰爭難以落幕、中國大陸景氣持續低迷，展望2025年，將有全新的風貌嗎？

經濟日報舉辦「2025經濟關鍵字大預測」票選活動，邀請讀者票選心目中的2025經濟關鍵字，預測明年經濟發展情勢。活動由遠傳電信、遠東SOGO協辦。 「2025經濟關鍵字大預測」活動從今（11）日中午12時起到12月13日中午12時止，歡迎讀者透過官網投票。每人每日可投票一次，可累計投票，投票次數愈多，中獎機會愈高。

本報將在12月19日舉行「經濟投資展望論壇」揭曉民眾票選第一名的經濟關鍵字，並在12月26日於官網公布中獎名單。本活動設有「預測王」及「參加獎」，「預測王」共五名，將由選中經濟關鍵字名單中抽出，有機會抽到市價2.99萬元的iPhone 16（128G）；「參加獎」則由本活動全部投票名單中抽出，將可獲遠東SOGO禮券2,000元，共50名。

經濟日報預先邀請政府首長、企業領袖、學者專家等提供他們心目中的經濟關鍵字，精選出34個候選字，供讀者票選，讀者可到官網瀏覽其選字理念。

不少專家對於明年經濟有樂觀期待，推薦的字如「穩」、「榮」、「發」、「展」、「亮」、「昂」；也有專家對於景氣看法較為保守，推薦「混」、「慎」、「岐」等。由於人工智慧大熱門，跟人工智慧相關的字如「算」、「力」、「軟」、「仝」、「生」等。至於地緣政治風險不斷，專家也推薦「和」、「望」等字。

經濟日報邀請讀者票選您心目中2025年經濟關鍵字，歡迎民眾踴躍投票，「2025經濟關鍵字大預測」活動官網為：https://money.udn.com/keywords2025/

點我投票

投票 美國聯準會

延伸閱讀

5寶媽心衛專家經歷產後憂鬱 倡議孕婦健檢納心情指數

SOGO台北店周年慶人氣火熱 實體、電商再推雙11優惠價

嘉縣規模4.4地震與10月27日連8震同震央 專家：今年有3個群震在發展

今年冬天更冷？ 氣象專家：反聖嬰發生機率將衝到最高峰

相關新聞

散裝掀搶運潮航商備戰 慧洋、裕民、台航、中航積極布局

川普當選效應發酵，從貨櫃外溢到散裝，散裝出現搶運潮。根據散裝運價顯示，近一周載運大宗物資的海岬型船運價指數大漲25%。業...

點子農場／從洪根深看高雄藝術發展困局

過去幾年來，台灣最大的文化事件都發生在高雄。文化部重金支持的文化科技大會、吸引數萬人的巨星演唱會、世界頂級的藝術展，從通...

量子思惟／量子糾纏 和諧共振

量子糾纏概念源自於量子力學理論，大意是說「當粒子彼此糾纏在一起之後，原本擁有各自特性的粒子，便融合成為一個整體狀態。亦即...

經濟選書／執行長思維 團隊交流激發新活力

要進行團隊建立，總不免會遇到愛唱反調的人，這時候就很需要勇氣，通用汽車執行長巴拉坦言：「起初，我們表明要著重建立高績效領...

全球散裝運力大缺 明年運價看漲

全球散裝運力大缺，只要有需求，即易漲難跌。根據Clarksons報告估計，目前新船訂單占現有船比率為歷史低檔，僅9.4%...

2025經濟關鍵字 投票抽iPhone

2024年將進入尾聲，回顧這一年，全球主要經濟體通膨壓力已有緩和，美國聯準會9月、11月連續降息，顯示高利率時代將結束，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。