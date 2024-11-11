全球散裝運力大缺 明年運價看漲

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

全球散裝運力大缺，只要有需求，即易漲難跌。根據Clarksons報告估計，目前新船訂單占現有船比率為歷史低檔，僅9.4%，加上今年可接新船訂單的主流船廠數量較去年減少48%，新船從下訂到交船時間平均需要等待3.58年，船舶運力低位數增長將有助於推升2025年散裝船舶運價。

裕民（2606）指出，市場缺船，二手船價居高不下，代表2025年的市場需求看好。看好大陸救市計畫撒錢，長期會帶動原物料需求攀升，再加上央行宣布降息、降準，人民幣降息，房貸利率下降等，對整體市場景氣或是企業都有顯著的幫助。

慧洋-KY（2637）也表示，兩大環保法規，碳排放強度指標（Carbon Intensity Indicator, CII）第一年評等出爐，評等較差的船舶停靠港口將受到限制，必須降速或進船廠改裝；再加上全球造船廠訂單已經滿到2024年，船塢都滿的情況下，散裝船2025年也沒大量新船交船，散裝後續需求相當吃緊。

中長期來看，慧洋指出，由於疫情期間散裝新造船訂單數量遭到排擠，近兩年新船交船數量仍偏低，而環保法規上路後，老舊船舶必須面臨降速或改裝而負擔更多的營運成本，將加劇淘汰壓力，預期使全球運力供給更為吃緊，有助於推升散裝運價指數上揚。慧洋提早布局，下半年和明年都有新船交付。

慧洋

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