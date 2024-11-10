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世界健身承接台南深呼吸5間會館 明年展店提升到20間

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

台灣健身產業領導品牌世界健身-KY（2762）今(10)日宣布，將於明(2025)年1月1日承接台南Deep Breathing深呼吸五間會館，明年展店目標也從原來的15間新據點，將提升到20間新據點，明年營收及獲利可望加速成長。

世界健身World Gym已與原先深呼吸運動會館房東，簽署全新長期租賃合約(10年或以上)，將大幅提升World Gym在南台灣的經營版圖，並為台南當地民眾提供國際級健身設備設施。

據了解，這些據點位於南科附近，該地區因台灣半導體產業蓬勃擴張而持續發展。據了解，World Gym將投資每家據點約3,000萬元進行改裝，並引進新器材。

升級後的設施將為會員提供最新的健身科技，包括：AI體態分析、MyZone心率及健身追蹤科技、全新健身區域如World Gym俏臀訓練區、全新Hammer Strength和Hoist重訓器材等。

世界健身董事長暨總經理柯約翰表示，很高興能將World Gym在台南繼續擴展，讓更多人體驗World Gym頂級健身環境，這些新據點將配備最先進的設備與科技。

World Gym同時也歡迎原深呼吸會員可以在原地點延續他們的運動使用習慣，可享有World Gym新會籍的獨家優惠。

世界健身自結10月合併營收為8.31億元，月增1.4%、年增3.2%，創歷史同期新高紀錄，儘管受到10月1日至3日山陀兒颱風和10月31日康芮颱風影響，營收表現依然強勁。這些強颱導致數個據點暫停營業，並影響銷售和個人教練課程共計四天。

世界健身累計前十月合併營收81.07億元、年增3.5%。10月份，世界健身在北中南共有3家新俱樂部開放運動，包括台北三峽店、楠梓興楠店和大里中興店。雲林虎尾店和台北木柵店也於10月26日開始預售，使下半年新館開幕總數將達到10家。

柯約翰說，「台灣世界健身收購美國World Gym International後，擁有強勁的發展動力，如今又將在台南新增5個據點。加上今年下半年開設的10個新據點，預計營收和利潤增長，將從明年第1季開始明顯加速。」

健身 營收

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