光鼎生技海外參展擴市佔 轉單效益助攻歐洲區業績

光鼎生技（6850）近日表示，該公司透過11月陸續登場的德國杜塞道夫醫療器材展（MEDICA, 11/11-14）、美國分子病理學會年會暨博覽會（AMP, 11/21-23），將展示一體化基因檢測分析儀Qsep Ultra、搭配全自動微量游離核酸純化儀iCATCHER的一條龍最佳解決方案，強化品牌影響力、攜手當地經銷商進一步擴大在歐洲及北美市場的市佔率。

光鼎生技表示，Qsep Ultra是全球第一個整合核酸擴增（PCR）與毛細管電泳生物片段分析的一站式自動化分析儀，採樣後可直接上機，只需兩個步驟就可輸出帶有軟體自動判讀的檢測報告，簡單、快速、精準，可應用於各種場域，並實現伴隨式診斷和POCT現地檢測的需求。

Qsep Ultra甫贏得第33屆2025年台灣精品獎殊榮，可使用「台灣精品標誌」，此獎項素有台灣產業界的奧斯卡獎美譽，在國際間亦享有極高評價。Qsep Ultra本次獲選，不僅證明光鼎生技長期秉持的技術創新及卓越品質再次受到肯定，也將有助Qsep Ultra的國際市場開拓。

iCATCHER是子公司開啟基因自主開發的自動核酸萃取系統，可從液態檢體中提取極微量的ctDNA（循環腫瘤DNA）或成分複雜的艱難檢體，如尿液、糞便等，展現出高效能且高完整度的萃取能力。iCATCHER能根據多樣化的檢體別設定不同的條件，提取最優質的核酸產品，隨著第三代定序技術的成熟，將逐步導入癌症預測、判別與診斷等精準醫療應用。

光鼎生技董事長蔡守冠表示，iCATCHER與Qsep Ultra的一條龍解決方案，不僅完善集團的產品線組合，也讓集團跨足癌症基因檢測領域，若再搭配光鼎生技自行開發的相關檢測試劑，在精準醫療、精準預防醫學、癌症篩檢及個人化醫療領域，將可發揮整合加乘效果的產品競爭力。

蔡守冠指出，醫療展會不僅是一個展示平台，更是一個銷售渠道，公司近年積極參與國際展會活動，提升品牌能見度，尤其去年參加Medica展後，吸引不少國際買家主動接觸，本次參展可望進一步洽談合作機會。

光鼎生技今年前十月合併營收1.58億元，較去年同期減少，主要是部分地區對科研及醫藥產品的採購需求仍然保守，致使營收表現不如預期，但受惠地緣政治動盪引發歐洲市場供應鏈出現移轉，光鼎生技因耕耘有成，順勢接收轉單商機，累計前十月來自歐洲市場銷售額逆勢成長，年增率達34%，成為今年以來成長最強勁的市場。

光鼎生技表示，在成功打入歐洲市場供應鏈後，憑藉集團產品的品質與品牌優勢，未來有機會複製並帶動中東地區的銷售成長，深化歐洲布局。此外，公司也將持續推進在生物科技研究、基因檢測與臨床診斷等三大領域的產品應用與新客戶的拓展，期望透過優化集團資源配置及營運策略的調整，重回成長軌道。