禾榮科技與台北榮總合作 啟動硼中子捕獲治療首例臨床

禾榮科技10日宣布，正式與臺北榮民總醫院合作展開加速器型硼中子捕獲治療（AB-BNCT）首例臨床試驗治療，這項試驗於禾榮硼中子捕獲治療中心進行，本次試驗為復發性腦膜瘤，禾榮科技於今年10月初取得藥品臨床試驗（IND）及倫理審查委員會（IRB）核准並開始招募受試者，現在成功完成首例受試者的照射，為新世代放射治療技術發展建立重要里程碑。

根據中華民國衛福部國民健康署最新癌症年報顯示，腦膜瘤（Meningioma）是僅次於膠質母細胞瘤第二常見的原發性顱內腫瘤，目前多數治療效果不佳，且復發性高，病人存活期平均只有約14到16個月。然而醫療科技的發展進步帶來新的選擇–硼中子捕獲治療(BNCT)。BNCT是一項先進技術，為患者提供了標靶型放射治療的治療方案。

禾榮科技表示，BNCT為一種結合中子輻射與含硼藥物療法的標靶性放射治療，可精準鎖定腫瘤細胞，達到細胞級的精準醫療。禾榮科技與國內委託開發暨製造服務（CDMO）藥廠合作發展的含硼藥物BPA（B10 L-BPA），能選擇性的進入腫瘤細胞，再經由中子照射後，中子與硼-10反應釋放出高能量的α粒子和鋰核，由於α 粒子和鋰核反應範圍極短，僅作用於腫瘤細胞內，對於周邊未攝取含硼藥物的正常組織傷害極低。因此硼中子捕獲治療具有高腫瘤選擇性和低副作用，特別適用於復發型癌症及難治性癌症。

禾榮科技自2017年成立，為漢民科技轉投資公司，其自主開發AB-BNCT癌症治療系統，並與台灣相關的產業連結完成設備製造，今年6月取得中子放射照射系統之醫療器材許可證，為推動台灣癌症治療技術邁出重要的一步。未來計畫擴展更多適應症，以提升癌症患者的生活品質和生存機會。該公司表示，這一具有歷史意義的合作，將引領癌症治療邁向更高效且精準的新時代，並期望能為更多癌症患者帶來治療的突破與福音。