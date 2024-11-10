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星野集團Omo 5函館攜手星宇航空 要給消費者120%體驗

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
函館位於北海道南端，星宇航空航班時間午去晚回，可與札幌的航班相互搭配，旅客可安排雙點進出的行程。黃淑惠攝
函館位於北海道南端，星宇航空航班時間午去晚回，可與札幌的航班相互搭配，旅客可安排雙點進出的行程。黃淑惠攝

星宇航空（2646）與日本頂級度假村-星野集團強強聯手推出各種行程後，受到國內消費者青睞。星野集團Omo 5函館總經理中村光一郎指出，2024年7月才剛開募的星野集團Omo 5函館要給消費者120%的體驗，隨著星宇深耕函館，兩家業者一起攜手帶給台灣消費者不同的旅遊體驗。

中村光一郎分析，OMO是位於市中心的都市觀光飯店，方便的地理位置，目前在日本共17間， 讓旅客能自在地探索城市；OMO成立於 2018 年，定位為「發現城市新魅力的都市觀光飯店」，位於市中心、地理位置便利、讓旅客能自在地探索城市。

根據星野集團調查，台灣旅客訂房率最高的星野集團飯店排行，前10名內有4家是「OMO」品牌飯店，可見位於城市地帶、價格親民、又不失品味的「OMO」，十分受到台灣旅客青睞。

星宇航空指出，聯手星野集團於2023年初首次推出COSMILE會員專屬「星星相遇 北海道雪國之旅」機加酒自由行套裝行程廣受好評，後續加碼推出「星星相遇」日本全航線機加酒自由行，包含北海道、東北、東京、大阪、熊本及沖繩等地的機加酒行程，系列聯名行程，皆為「COSMILE會員」專屬，星宇航空目前與星野合作的OMO產品共有10間，

冬天會針對海外觀光客推出活動，星宇航空與日本頂級度假村星野集團攜手鉅獻全新「星星相遇」行程。星宇航空於今「2024年」2月1日開航台北-函館航線，是繼札幌之後開闢的第二個北海道航點，成為目前唯一飛航函館定期航班的國籍全服務航空公司。

中村光一郎進一步表示，星野集團Omo 5函館海外觀光客約10%，主要以日本客人為主，8、9月約八成，10、11月住房率已達到九成，平均住房單價為2萬日圓，今年的旺季比預期中拉長。

函館位於北海道南端，坐擁豐富的觀光資源，星宇航空航班時間午去晚回，可與札幌的航班相互搭配，旅客可安排雙點進出的行程，有更多樣的選擇與便利性。

OMO認為飯店所在的周圍區域也是飯店的一部分，因此提供許多周邊景點及店家的情報，滿足旅客對觀光、美食及購物等需求，也與在地商家合作，提供獨創的旅遊行程及周邊地圖，讓喜愛探索城市的旅人深入巷弄，體驗不同層次的都市魅力。

2024年7月才剛開募的星野集團Omo 5函館要給消費者120%的體驗，入住消費者能感受到日本著名的夜景和海鮮，充滿異國風情的街道和各種魅力的函館是旅客必須再度回來探訪的城市。

飯店提供OMO專用巴士， 方便旅客輕鬆前往市中心觀光，沉浸於源泉無經循環的溫泉，在室外露台凝望篝火中的火焰輕輕舞動度過輕鬆舒適的時光；品嘗5種海鮮早餐，在餐飲業者御用的市場選擇當地特產，在這裡不僅有函館經典魅力，更帶給您超出120%的滿足。

這個飯店有四個魅力，提供貼近城市的隱藏版行程，由熟悉周邊環境的工作人員引領你探索城市、品嚐私房美食、攻略熱門旅遊景點等，享受各種驚喜的隱藏版行程。

隨著星宇深耕函館，星野集團Omo 5函館期望能帶給台灣消費者不同的旅遊體驗。黃淑惠攝
隨著星宇深耕函館，星野集團Omo 5函館期望能帶給台灣消費者不同的旅遊體驗。黃淑惠攝
星野集團Omo 5函館總經理中村光一郎指出，2024年7月才剛開募的星野集團Omo 5函館要給消費者120%的體驗，能跟星宇一起帶給台灣消費者不同的旅遊體驗。黃淑惠攝
星野集團Omo 5函館總經理中村光一郎指出，2024年7月才剛開募的星野集團Omo 5函館要給消費者120%的體驗，能跟星宇一起帶給台灣消費者不同的旅遊體驗。黃淑惠攝
星野集團Omo 5函館總經理中村光一郎分析星野集團Omo 5函館海外觀光客約10%，與星宇合作之後，台灣觀光客的比重逐漸拉升當中，平均住房單價為2萬日圓，今年的旺季比預期中拉長。黃淑惠攝
星野集團Omo 5函館總經理中村光一郎分析星野集團Omo 5函館海外觀光客約10%，與星宇合作之後，台灣觀光客的比重逐漸拉升當中，平均住房單價為2萬日圓，今年的旺季比預期中拉長。黃淑惠攝
OMO是位於市中心的都市觀光飯店，方便的地理位置，還提供溫泉給喜歡泡湯的旅客使用。黃淑惠攝
OMO是位於市中心的都市觀光飯店，方便的地理位置，還提供溫泉給喜歡泡湯的旅客使用。黃淑惠攝
函館位於北海道南端，坐擁豐富的觀光資源。黃淑惠攝
函館位於北海道南端，坐擁豐富的觀光資源。黃淑惠攝
星宇航空是目前唯一飛航函館定期航班的國籍全服務航空公司。星宇航空提供
星宇航空是目前唯一飛航函館定期航班的國籍全服務航空公司。星宇航空提供

日本 觀光

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