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泰山田中馬開跑 支持地方共生13年

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
泰山明星產品人夾道為選手加油。泰山提供
泰山明星產品人夾道為選手加油。泰山提供

台灣四大馬拉松之一「台灣米倉田中馬拉松」於10日開跑。長期支持田中馬的在地企業泰山（1218），本屆由生產事業群技術長姜禮銘代表鳴槍、致詞。

姜禮銘表示，泰山很榮幸連續13年以主力贊助商身份支持田中馬，13年來與大會建立深厚情誼，無論純水、八寶粥、仙草蜜，只要大會有需求，泰山一應滿足，共同圓滿這場盛典。

每年泰山都會安排八寶粥、仙草蜜、冰鎮等經典品牌「產品人」領跑，與產品人合照、擊掌，遂成為品嘗「五星Buffet級」補給品外，田中馬最不容錯過的亮點之一，今年除由泰山行銷一處鈕安澤副總經理率眾領跑外，更增加訂製「Cheers產品人」、「泰山沙拉油」加入陣容，首次亮相的Cheers更成為民眾爭相合影的另類「巨星」。

田中馬期間是小鎮一年中最熱鬧的日子，在縣府致力將彰化打造為「運動城鎮」政策下，田中馬規模逐年擴大，今年有超過3.3萬人報名搶抽1.65萬名額，中籤率僅36%，國內外長跑好手都為這場號稱「全台最有人情味」、「有吃擱有抓」的特色路跑慕名而來。泰山表示，透過這場賽事將田中的美食、在地的人情味推廣出去，泰山身為在地企業，義不容辭。

田中馬是國內獲得首張「碳足跡證書」的馬拉松運動賽事，泰山多年來致力於地方共生並落實ESG，不僅連續3年在大會倡議回收寶特瓶再製成賽事跑衣，每年動員員工數十人次在終點水站及「公益套圈圈」攤位服務，出錢更出力。泰山指出，6年前設置「公益套圈圈」攤位，主要是為了娛樂性質，讓鄉親可以用銅板價將套中的泰山產品帶回家，泰山再將收入轉捐公益團體，沒想到意外大受歡迎，不僅有人年年攜家帶眷前來排隊，更有鄉親主動要求「不找零」或只捐款不遊戲，6年來匯聚的愛心善款已近10萬元，相當於5,000次的套圈圈遊戲。

泰山今年總計贊助大會超過3,000箱產品，現場回收64.5公斤寶特瓶，累積公益套圈圈善款超過2萬元，期待將這份永續能量持續傳遞，與田中共生共榮，實踐企業永續發展。

泰山每年贊助田中馬所有用水，並動員員工於終點水站發水。泰山提供
泰山每年贊助田中馬所有用水，並動員員工於終點水站發水。泰山提供
泰山連續3年在田中馬倡議回收寶特瓶再製賽事跑衣，今年現場回收64.5公斤寶特瓶。泰山提供
泰山連續3年在田中馬倡議回收寶特瓶再製賽事跑衣，今年現場回收64.5公斤寶特瓶。泰山提供
泰山行銷一處鈕安澤副總(前排右5)率領產品人沙拉油、冰鎮、Cheers、八寶粥、仙草蜜。泰山提供
泰山行銷一處鈕安澤副總(前排右5)率領產品人沙拉油、冰鎮、Cheers、八寶粥、仙草蜜。泰山提供
泰山「公益套圈圈」6年來匯聚近10萬愛心善款，相當於5,000次遊戲。泰山提供
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泰山 運動 馬拉松

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