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央行「往死裡打」這些區豪宅交易卻增加 看1數據秒懂

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

央行近年一路打豪宅，目前房貸最多只能貸三成，不過，591實價登錄統計今年全台豪宅交易量前十大地區，冠軍台中西屯區仍有481件交易，較去年僅小跌3%。

另外觀察其他豪宅交易熱區，北市大安、中山兩區今年都有破百件的交易量，相較去年，分別有8%及三成的成長，台中市北屯區今年成交68戶，比去年更大增近6成，在打炒房陰霾壟罩下依然能殺出重圍。

央行一再降低豪宅房貸成數，業者形容「根本往死裡打」，為何高價住宅市場始終沒被打趴？591房屋交易網新聞公關組主任畢務潔分析，主要是台灣有錢人真的很多。

她表示，根據日前安聯集團所公布2024年全球財富報告，台灣去年「人均淨資產」，亦即總資產扣掉總負債後為14萬8,750歐元，約新台幣522萬元，排名全球第5、亞洲第2名，雙雙超越日韓。

另根據瑞銀在2024年全球財富報告，受惠AI熱潮，台灣半導體業蓬勃發展，2023年全台有79萬人的身價超過100萬美元，預估到2028年將增至116萬人，增幅47%在調查國家排名第一。

畢務潔表示，由於國內有錢人不斷增加，一來資金有尋找停泊處的需求，二來有高級住宅居住需求，因此即便央行對豪宅不斷下重手，始終無法打趴高價住宅的買氣。

另外房價上漲，目前央行豪宅限貸門檻台北7千萬、新北6千萬，桃園、台中、台南、高雄4千萬。以往百坪左右的大坪數產品，總價才會超過央行規定的高價住宅門檻，但由於近年單價快速飆高，如今50坪住宅就有可能達標。

觀察今年豪宅交易熱區，台中市有西屯、北屯及南屯等區上榜，共同點都是位於蛋黃精華區。以交易量最多的西屯區來看，區內有水湳、七期兩大推案熱區，今年在「寶輝101 Theater South」、「華固頂滙」等中大坪數預售案支撐下，讓豪宅交易維持在高檔。

台北市部分，市中心區寸土寸金，總價動輒突破天際，像是中山區今年在中山北路就有「國賓皇琚」、「森仰」等豪宅案交易被揭露，其中前者更是單價突破200萬元豪宅俱樂部的成員之一，量能因而較去年大增。

資料來源／591實價登錄
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房市示意圖／記者游智文攝影
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央行 房貸 炒房 豪宅

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