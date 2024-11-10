鐵礦價揚 鋼市審慎樂觀

國際鋼市穩中趨堅，尤其近來鐵礦價格緩步上揚，從低點每公噸98.4美元到最新成交價105.5美元，二周強漲7.2%，有機會收復前波高點107.7美元；中鋼專家說，只要鐵礦硬挺，鋼價欲小不易，後市審慎樂觀。

中鋼（2002）專家表示，美國總統當選人川普是成功商人，應該有能力帶動經濟成長，目前鐵礦行情上揚，只要終端需求有效釋出，鋼市即可穩定向前。

尤其進到冬季，中國大陸華北預防霧霾，鋼廠被迫減產，供給降低有利支撐鋼價。此外，這次農曆新年來得早，依往年經驗在春節前就會有一波拉貨補庫潮，鋼鐵產業接單能見度可看到明年第1季。

中鋼專家說，歐洲鋼廠認為進口量增加是隱憂，需加強貿易措施應對，同時要加強碳邊境調整機制（CBAM），以確保歐洲鋼鐵生產商能與排碳較高的進口品競爭，目前歐盟已對來自埃及、印度、日本和越南的熱軋鋼捲啟動反傾銷調查，國內鋼材銷歐需要更關注碳排放議題，以免受拖累。